La argentina a la que llaman cada vez que hay un desastre

Silvia Bentolila es médica psiquiatra y es la mujer que dirige el "SWAT de la Salud Mental" de la provincia de Buenos Aires: un equipo de expertos a los que convocan cuando suceden "situaciones extremas".

Su trabajo no sale en las fotos: salen los rescatistas que están buscando gente entre los escombros, los perros que están siguiendo rastros, los buzos que están hundiéndose para encontrar un cuerpo, los bomberos que están sacando a un niño desvanecido, los médicos que están tratando de resucitar a alguien.

Silvia y su equipo no salen en las fotos pero están ahí cada vez que sucede un desastre. Y su trabajo es crucial para que el trauma que acaba de partir al medio la vida de sobrevivientes y de los familiares de los muertos no se convierta en enfermedad.

La experta fue entrevistada por la periodista Gisele Sousa Dias, de Infobae, y le contó que tiene una valija siempre lista.

"Me recibí de médica muy joven, a los 23 años. Después estudié Psiquiatría y empecé a trabajar en el Hospital Paroissien, en La Matanza. Trabajando en la guardia observé que, salvo excepciones, ninguna de las personas que llegaban con una crisis psiquiátrica había nacido con una enfermedad sino que habían tenido vidas atravesadas por situaciones extremas", cuenta.

Es decir, lo que en la superficie era una persona alcohólica, adicta a las drogas, alguien con una depresión severa o con varios intentos de suicido en el haber, en la profundidad era alguien que había vivido traumas (abuso sexual, violencia familiar, traumas de guerra, abandonos). El silencio estaba provocando la implosión.

El trabajo en el choque de trenes de Castelar es un ejemplo. "Lo que hacemos son los primeros auxilios psicológicos. Por ejemplo, acompañar a las familias que no saben si un familiar murió o no, estar con ellos cuando tienen que ir a la morgue. O mientras esperan el parte médico en el hospital, durante el traslado de una víctima en un vuelo sanitario, mientras se busca el cuerpo de alguien ahogado, en la repatriación de un cuerpo".

Hay algo que tiene Silvia y que comparte con médicos, bomberos, periodistas y todo aquel que trabaje con lo que ella llama "el sufrimiento humano": son pocos los casos que la han hecho llorar. "Por eso los recuerdo perfectamente. Uno que me impactó mucho fue una vez que un tren arrolló a un colectivo en el que iba una mujer con sus tres hijos, uno de ellos era bebé. Cuando la estaban asistiendo dijo: 'si mi bebé murió no quiero que me salven'. Y el bebé había muerto". Su trabajo fue acompañar a las hijas que sí habían sobrevivido para evaluar cuándo había que decírselo.

La razón por la que quienes trabajan con tragedias no se quiebran seguido es que, ante el dolor, activan un mecanismo defensivo llamado "disociación operativa": desconectan su emoción de lo que están haciendo. "Pero eso no quiere decir que no nos pase nada, al contrario. Y es muy importante que nos ocupemos de nosotros mismos para no sucumbir a la angustia después, cuando llegamos a casa".

