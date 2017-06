Violeta Urtizberea: “Yo no me estoy burlando del personaje”

Luego de la polémica que generó el personaje de Violeta Urtizberea en Las Estrellas, la actriz se refirió al tema, le respondió a la presidenta de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette, y aseguró que no se burla del personaje.

Andrea Bonzini, presidenta de la Asociación Argentina para el Síndrome de Tourette, aseguró que lo que se vio hasta ahora en Las Estrellas, “no muestra el Tourette”.

Si bien la mujer no le adjudica la responsabilidad a la actriz, Violeta Urtizberea, contó que le escribió para ayudarla a componer mejor el personaje.

La actriz interpreta a Florencia Estrella, una joven que sufre síndrome de Tourette, que insulta de manera frecuente, sobre todo cuando se pone nerviosa.

Consultada por Infama, la actriz, hija de Mex Urtizberea, expresó: “Yo sabía que iba a generar el polémica, hay un desconocimiento hacia el síndrome así que llamó la atención. Si esto abre un debate y una posibilidad de que se sepa de qué se trata esta enfermedad, es positivo y es válido”.

“Después en cuanto a mi interpretación, yo lo hago con total y absoluto respeto. Absolutamente consciente de la responsabilidad que esto conlleva. Cuando me ofrecieron el personaje, lo primero que dije fue ‘por favor hablemos con especialistas’. Me encontré con psiquiatras especialistas en el tema, también lo hablé con mi psicóloga, y a partir de esa información yo hice mi composición”.

Por último, Violeta dejó en claro que tiene mucho respeto por lo que hace. “Yo no me estoy burlando del personaje, en ese sentido estoy absolutamente tranquila. Para mi el personaje es entrañable y me conmueve hacerlo. No me gusta formar parte de una polémica y que alguien esté enojado conmigo. Por supuesto que estoy al servicio de cualquier asociación que quiera hacer cualquier tipo de campaña de concientización“, cerró la protagonista de Las Estrellas, la ficción éxito de El Trece.