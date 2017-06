Luis Ventura: “Rial te pega tres tiros y después te da un merthiolate”

“Rial te pega tres tiros y después te da un merthiolate”, dijo su ex compañero de Intrusos, Luis Ventura, al referirse a la reacción del conductor al rechazar su nominación a los premios Martín Fierro a través de un descargo al aire de su programa por América.

Al enterarse que Intrusos está nominado como Mejor Magazine, Rial dijo al aire: “Los felicito a ustedes que hacen este programa porque están ternados. Está ternado Intrusos como Mejor Magazine. Voy a decir algo públicamente, lamentablemente no puedo renunciar a la terna porque es al programa: son ustedes, es la producción. Salvo que ustedes también quieran y entonces renunciamos”.

En diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, Ventura aseguró: “Yo lo conozco y sé cómo es su juego mediático, y no me hirió ni me molestó, ya lo conozco, hace un show”.

En este sentido, cuestionó la actitud del conductor del programa de espectáculos: “La primera reacción de Rial fue que es joda que se ternara Intrusos, y yo le pregunto, por qué es joda”. “No lo nominamos a Rial, nominamos el trabajo de periodistas, productores, de un montón de personas”, aclaró.

Enfatizó entonces que “Rial se olvida de que tiene compañeros muchas veces”. “Si pasa que el premio es para Rial, bueno, ahí se entiende, pero es para todos, es para el programa”, insistó.

En nota con el programa Por Si Las Moscas, argumentó el porqué de la nominación de Intrusos: “Creo que es un programa que tiene mucho tiempo en la televisión y está bien”. “Rial hace siempre este juego porque si lo ternan, porque lo ternan, si no lo ternan, no lo ternan, y si lo hacen es la terna equivocada”, consideró en entrevista con Moskita Muerta y Nilda Sarli.

Por último, opinó que “creo que igual lo que hace no es lógico, es incoherente, y a la gente no le gusta eso”. “A mí, la verdad, me nefrega”, afirmó.