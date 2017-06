El documento sobre las financias de los Kircher que dejó Ducler antes de morir

La familia de Aldo Ducler asegura que el financista estaba amenazado y que el deceso no se produjo por causas naturales. El hombre que murió en la tarde del jueves 1 de abril en el microcentro porteño por un paro cardíaco, se había presentado dos días antes en la Unidad de Información Financiera (UIF), para dejar un documento sobre el estado de las cuentas de la familia Kirchner.

El informe que quería dejar personalmente al titular de la UIF detalla el destino final de los famosos fondos de Santa Cruz; los nombres de los intermediarios y los pormenores de la venta de YPF, a la que consideraba "la mayor estafa en la historia argentina".

Al no poder citarse con el titular de la UIF, dejó la nota firmada con sus iniciales en mesa de entradas. Una secretaria recibió el paper con tarjetas personales con su nombre y el de su hijo, además de sus números de teléfono personales. Nadie los llamó. El titular de la UIF, Mariano Federici, confirmó la existencia de la nota, pero explicó que "al ser anónima no se puede dar curso".

El jueves a las 15:05, Ducler se desplomó en la vía pública: se descompuso en la esquina de Corrientes y San Martín; dos transeúntes lo vieron caer y fue atendido por una ambulancia de la empresa Emergencias S. A. que pasaba por allí. Minutos después, personal del SAME llegó al lugar y lo llevó con vida al hospital Argerich en el móvil de la compañía privada.

Según el parte policial, murió durante el traslado por causas naturales. No tenía hematomas ni golpes. En el hospital, al hijo de Ducler le informaron que su padre había sufrido un intento de robo y que, segundos después, se descompensó. Los testigos del hecho aseguran que la atención fue pésima porque "no tenían elementos para reanimarlo". Juan Manuel Ducler pidió las cámaras de seguridad de esa esquina para saber si existió realmente el intento de robo. Aún no sale de su asombro: "El viejo estaba excelente, no tenía problemas de salud, si se cayó, ¿cómo no tiene un golpe? ¿¡Justo pasaba una ambulancia y lo levanta!? Si lo quisieron robar, tenía el reloj y la billetera… No entiendo nada".





La denuncia es fuerte. Allí Ducler pide seguridad y custodia para su familia y su persona. Exige que se investigue una "asociación ilícita liderada por Néstor y Cristina Kirchner, que conjuntamente con Alberto Fernández, Carlos Bettini, Carlos Zannini, Julio De Vido, Axel Kicillof, Carlos Slim, la familia Eskenazi, autoridades de Repsol y autoridades del Banco Credit Suisse entre otros, han malversado los Fondos de la provincia de Santa Cruz cobrados en 1993".

Pedía ser testigo colaborador y exigía reserva de identidad. Ofrecía aportar: "Datos de cuentas en EEUU, Luxemburgo, Suiza donde estaban depositados los Fondos de Santa Cruz"; "banqueros y representantes de Petersen Energía en España y Australia"; "documentación respaldatoria sobre la ingeniería jurídica para que el gobierno compre el 25% de YPF a Repsol", además de "documentación respaldatoria de cómo los Kirchner ejercieron presión a Repsol para obtener el 25% de YPF". Agregaba que contaba con "documentación de cómo Repsol otorgó prestamos por más de USD 1.000 millones a Petersen que no calificaban para obtener un préstamo".

Ducler quería escribir un libro sobre su vida y los contactos con la clase política argentina de los últimos 25 años. Estaba dispuesto a contar toda su verdad y lo que sabía de los Kirchner, la venta de YPF y los famosos fondos de Santa Cruz. El destino o algo más, no lo dejaron.

