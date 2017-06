Quién es el cuarto integrante del último hit de Maluma

El tema Despacito de Daddy Yankee y Luis Fonsi encontró un competidor: Felices los 4, de Maluma. El nuevo hit del cantante colombiano se escucha en todo el mundo y acumula más de 300 millones de reproducciones en Youtube.

El videoclip oficial muestra a Maluma en su trabajo como bartender, quien mantiene un diálogo con un cliente, interpretado por el actor nortemericano Wilmer Valderrama. Luego, conoce una mujer, supuestamente novia del personaje de Valderrama, con quien tiene un amorío. Y no aparece otro personaje. Entonces, ¿quién es el cuarto integrante de la canción?

"Si conmigo te quedas o con otro tú te vas, no me importa un carajo porque sé que volverás", reza el tema. "Y si con otro pasas el rato, vamo' a ser feliz, vamo' a ser feliz, felices los cuatro", continúa, sembrando la duda sobre la identidad de la cuarta persona. A no desesperarse: hay tres hipótesis.

Una da por sentado que Maluma está en pareja. Eso resolvería todos los problemas, ya que el cantante propone "ser felices" con su novia, su amante y la pareja de su amante, Valderrama.

Una segunda posibilidad es que Valderrama está casado y tiene un romance prohibido con la bella mujer que se termina acostando con Maluma. Es una opción muy factible, ya que en la primera escena el personaje de Valderrama esconde su alianza, y en la última se encuentra con la dama y se retiran juntos como pareja.

La última opción -y un tanto bizarra- que manejan los fanáticos es que la mujer del videoclip que tiene una aventura con Maluma está esperando un hijo con Valderrama. Según esta posibilidad, el cantante quiere tener una vida feliz con la pareja y el bebé en camino.

Fuente: Infobae