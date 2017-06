Es trans y está embarazado de su marido gay

Trystan Reese es un hombre transgénero y gay de 34 años y con su pareja Biff Chaplow ya tienen dos hijos, unos sobrinos de Biff que adoptaron en 2011. La familia que vive en Portland, una de las ciudades más progresistas de Estados Unidos, está a punto de agrandarse ya que Trystan está embarazo, un momento que todos esperan con mucha ilusión.

Consciente de que su decisión de tener un bebé puede sorprender a muchos, Trystan aclaró que "nunca sintió que necesitara cambiar su cuerpo", al que "no odia". "Yo creo que mi cuerpo es increíble, siento que es un regalo haber nacido con este cuerpo. Yo me encuentro bien siendo 'trans'. Y nunca quise que mi cuerpo fuera diferente", afirmó.

"Para mí, la transición es tomar testosterona para tener barba y una voz más profunda y, así parecer un hombre… eso es suficiente para mí", declaró Reese, que muestra orgulloso su embarazo en las redes.

"Si podés entender esto, comprenderás que no es tan extraño que quiera llevar a mi bebé en mi vientre", dijo. "No creo que me haga menos hombre. Sólo Soy un hombre que es capaz de tener un bebé y tomó la decisión de tener uno", concluyó.













Fuente: Tn.com.ar