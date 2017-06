Los audios hot de Maradona a una bailarina

La tecnología hace posible que se siguen sumando capítulos al culebrón Maradoniano. En primer lugar fueron los audios de Gianinna, luego los de Rocío Oliva que llegaron a la Justicia, y ahora son los de Diego Maradona. Aunque en las grabaciones del Diez no hay amenazas, sino comprometedoras palabras que podrían dejar en evidencia una infidelidad del astro.

“Sí, mi amor, me encanta que me muestres todo. Me pongo loco. Me pongo como un fuego. Me dicen antorcha en vez de Diego. Sí, mostrame, mamá“, se lo escucha decir a Maradona en uno de los audios que comenzaron a circular y que mostraron en Infama, y que están destinados a Gisela Ramírez Méndez, la joven con la que el ex futbolista bailó en el carnaval de Corrientes en febrero.

En aquel momento, ambos se encontraron también en un VIP, y se desataron todo tipo de rumores que enfurecieron a Oliva. Ahora, los audios revelan que algo pasó entre ellos.

“Hola, amor. Espero que a vos te pase lo mismo. Ahora que te estoy conociendo veo lo que vi siempre. Lo que te dije en la cara, no sé si te acordás. Porque para tener razón la mujer olvida cosas. Y vos sos una mujer, vos sos una hembra“, se escucha decir a Diego en otro de las grabaciones.

La bailarina, por su parte, dijo sentirse angustiada porque no quería revelar los audios. “Me robaron el celular y se filtraron cosas íntimas y personales“, confesó.

