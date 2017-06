Se juega la quinta fecha del Top 8

El sábado se jugarán los cuatro partidos correspondientes con el quinto capítulo del Top 8 Cuyano 2017, se destaca el clásico de la Carrodilla entre Liceo y Marista.



Los Clavos serán locales ante los curas, los vecinos de barrio se verán las caras en lo que promete ser el partido de la fecha, Liceo viene de perder y decirle adiós al invicto cuando la fecha anterior cayó con Peumayén. Marista en tanto, llega con buen ánimo por el triunfo de la semana pasada ante Mendoza.



Otro partido que tiene ribetes interesantes es el encuentro que sostendrán en el bermejo Mendoza y Banco. Los conejos deben obligarse a ganar para no perderle pisada a los de arriba, claro que para eso le tiene que ganar a Banco que llega muy bien, luego de superar a Teqüe la fecha pasada.



En Chacras de Coria, CPBM, que aún no conoce la victoria en lo que va del torneo, será local y estrenará por primera vez en el año su cancha principal, recibirá a Peumayén que es uno de los equipos más serios del torneo.



Por último en General Ortega, Teqüe espera levantarse del traspié de la semana anterior con la derrota ante banco, e intentará por todos los medios superar a Los Tordos, algo que les será muy complicado, ya que el equipo Azulgrana es el escolta del torneo y tiene un juego muy aceitado.



TOP 8 – Primera División (5° Fecha)

Mendoza vs. Banco. Sábado 15:30.

Referee Martín Monte. Cancha: Mendoza RC



Teqüe vs. Los Tordos. Sábado 15:30.

Referee: Juan Manuel Martínez. Cancha: Teqüe RC



CPBM vs. Peumayén. Sábado 15:30.

Referee: Gustavo Pérez. Cancha: CPBM



Liceo vs. Marista. Sábado 15:30.

Referee: Sebastián Gijón. Cancha: Liceo RC