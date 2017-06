Escándalo con la Tigresa del Oriente: cantó, bailó, se enojó ¡y renunció!

Este jueves, La Tigresa del Oriente hizo su flamante estreno en la pista del Bailando, junto a Iván Anríquez. La artista peruana bailó “Bad Girls”, de Jamiroquai. Sin embargo, ¡todo terminó en escándalo y renuncia!

En la previa, la artista de 71 años sorprendió al revelar que Fede Bal y Laurita Fernández anduvieron “a los besitos” fuera de cámara.

Luego, cantó su versión de “Despacito”, el éxito de Luis Fonsi, y bailó disco.

A la hora de las devoluciones, Ángel de Brito (0) valoró el esfuerzo, pero fue lapidario: “Hay que rectificarla a la Tigresa, lo que vi fue muy flojo”. Pampita (5) destacó su entusiasmo: “Es un ejemplo divino de espíritu”. Moria (voto secreto) aseguró: “Son los primeros que trajeron alegría a este gran show. Me parecés una performática, Tigresa, sos arte pop”. Y Polino (0) no tuvo contemplación: “Fue muy feo, Tigresa, horrible”.

Total: 5 puntos. Ofendida por los malos puntajes, la Tigresa amenazó con renunciar al programa.

“Mira Marcelo, he venido a tu programa, a Bailando con Tinelli y he venido trayendo alegría. Y he venido demostrando que chicas de treinta o veinticinco hagan lo que yo hago. Me han puesto cero, ¿por qué razón?”, se preguntó la Tigresa.

Enfurecida, la cantante tiró: “Marcelo, yo quiero decirte que voy a renunciar a tu programa. Yo me voy del programa. Todo por la culpa de estos dos señores que no saben respetar a una artista internacional. Me voy, no me quedo más.”

“Gracias a ti y a Moria. Es una vergüenza y esos dos señores no se respetan a ustedes mismos si no respetan al artista”, dijo la Tigresa en referencia a los dos ceros que le pusieron Ángel de Brito y Marcelo Polino.

Más tarde, la estrella peruana escribió en Twitter: “Gracias mis tigrillos por todos sus mensajes de que ‘no renuncie’ al #Bailando2017 de @Showmatch. A ver @CuervoTinelli, lo voy a pensar ;)”.

¿Debut y despedida?



Fotos: Ideas del Sur-Jorge Luengo