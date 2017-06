Juan José Farías: "Quiero traer el título del mundo a Mendoza"

El mendocino Juan José Farías combatirá el 9 de junio en Suiza por un título mundial. El boxeador local viene entrenando con la mira puesta en el combate ante el sudafricano, residente en Suiza, Patrick Kinigamazi, donde estará en juego el cetro mundial vacante superpluma de la Federación Mundial de Boxeo (FIB).

El pleito se desarrollará en la ciudad suiza de Thones y Farías partirá rumbo a Europa este lunes. El mendocino ostenta un palmarés de 19 triunfos (13KO), 9 derrotas y un empate. Su última pelea fue el 28 de octubre de 2016 en Guaymallén cuando le ganó, por nocaut, a Alexis Magallanes.

En tanto, Kinigamazi tiene un récord de 26 victorias (3KO), 2 derrotas y ningún empate. El último pleito que realizó el púgil africano fue en febrero de este año ante el francés Ruben Gouveia a quien le ganó por puntos en Francia.

El púgil, en la previa a su viaje, aseguró estar "bien entrenado y muy confiado en lo que voy a hacer arriba del ring. Quiero traer el título a Mendoza y para eso me he entrenado de la mejor manera".



“Físicamente estoy bien, me entrené en el polideportivo Nicolino Locche de Godoy Cruz y la parte técnica la hice en el club Cano de Capital”, añadió el "Pericote", quien ha realizado guanteos con Reveco, Pappa, Oga y Bracamonte.



Sobre su rival, Farías destacó: “Es un zurdo que anuncia muchos los golpes pero creo que es una pelea ganable. Kinigamazi es un boxeador alto y debo estar atento a eso”.



El Pericote viajará el lunes rumbo a Thonex, ciudad donde se efectuará el combate por el cetro mundial superpluma de la FIB. Lo acompañarán Gustavo Morillas, presidente de la Federación Sureste del Boxeo Mendocino, y su técnico Ángel Carmona.