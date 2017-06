Así llamará Marley a su hijo

En diálogo con Intrusos, Marley habló de su futura paternidad y reveló cómo se llamará su hijo. “Estoy desbordado de felicidad”, le dijo el conductor a Jorge Rial.

Luego de que Daniel Ambrosino lanzara la bomba, Marley habló de su paternidad en Intrusos.

“Estoy de 16 semanas”, arrancó el conductor. Y siguió: “No lo quise confirmar antes porque le estaban haciendo algunos estudios al bebé y quería estar seguro de todo. No me quería adelantar. Ya habían pasado los tres meses, pero quería esperar a que me avisaran desde la clínica que estaba todo bien”.

“Estoy desbordado de felicidad, además justo hoy es mi cumpleaños”, agregó, para luego contar cuándo y cómo comenzó con la idea de ser padre.

“Hace dos décadas que estoy investigando cómo hacerlo, leyendo en Internet. Pensé muchas veces en adoptar, pero acá los trámites son tan complicados. Entonces empecé a investigar sobre esto también. Esperaba decir ‘bueno, estoy listo’. Hace dos años empecé el trámite”, afirmó.

Marley contó que los trámites para el alquiler de vientre los comenzó hace dos años, y lo hizo a través de una empresa en Los Ángeles, “que tiene todo un equipo que se ocupa de eso”. “Primero tenés una charla psicológica, después te encontrás con abogados y luego se da que tenés que dejar ‘tu parte’. Elegí a la madre por su estado de salud. Es una chica de Siberia, Rusia, que está viviendo en Estados Unidos“, contó, y agregó que habla regularmente con ella y que tienen muy buena onda.

En honor a la madre biológica, que es de origen ruso, Marley llamará Mirko a su hijo, quien nacerá en Wisconsin, a través de una cesárea, el 8 de noviembre.