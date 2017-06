Mercado laboral: ¿Crece el número de trabajadores insatisfechos?

El 54,4% de los trabajadores argentinos siente "insatisfacción" con su empleo, principalmente aquellos que residen en la región Pampeana y en el Noroeste del país, según se desprende de una encuesta realizada por la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales (UCES).

El estudio Idelas resalta que "es una tentación muy grande vincular el grado de insatisfacción en el mercado de trabajo con la tasa de desempleo, la cual se mide por la diferencia entre la tasa de empleo y la de participación de la población en el mercado de trabajo, y la baja de la tasa de la población económicamente activa, aunque es mayor en términos de la oferta real, ya que se considera desocupado aquel que busca afanosamente desempeñarse en una tarea rentada y no lo logra".

Pero además, Idelas profundiza en el análisis de los indicadores que trimestralmente brinda el Indec de la Encuesta Permanente de Hogares y determinó un "índice de insatisfacción laboral, no ya pleno como el que no logra ocuparse, sino relativo, que comprende a los ocupados demandantes y los subocupados demandantes de un empleo mejor, y también a los que se ocupan en la informalidad, no sólo porque tienen un ingreso muy inferior al promedio nacional, sino también porque muchas veces lo hacen en condiciones de marginalidad extrema, tanto por falencias de la política de fiscalización en los tres órdenes de gobierno: nacional, previsional y municipal, como por prácticas de evasión de las pequeñas y medianas empresas en respuesta a una agobiante presión tributaria. Así llega a un valor promedio de insatisfacción laboral de 54,4% de la oferta laboral total".

El estudio privado resalta que "la suma de trabajadores con algún grado de insatisfacción laboral determinó en términos del total de empleados que el primer puesto le corresponde con más del 60% a Mar del Plata; los 24 partidos del Gran Buenos Aires; y Gran Córdoba. Le siguen un escalón más abajo, hasta el 50%: Jujuy; Tucumán; Río Cuarto; Gran Rosario; Gran La Plata; y Salta. Mientras que los menores índices, por debajo del 30% se concentraron en las provincias Patagónicas de Santa Cruz; Tierra del Fuego y Chubut y en las norteñas Formosa y Santiago del Estero".

El informe explica que el elevado índice explica la baja productividad media de la economía, principalmente por los trabajadores que utilizan parte de su tiempo en buscar una mejor actividad, ya sea para tener más ingresos, mejores condiciones de empleabilidad o cambio de rubro.

Idelas concluyó: "El altísimo índice de insatisfacción laboral explica en alguna medida la baja productividad media del conjunto de la economía, en particular por parte de los trabajadores que distraen parte de su tiempo en la búsqueda de una mejor actividad, sea en términos de ingreso y condiciones de empleabilidad, como de cambio de rubro donde considera que puede desarrollar a pleno sus habilidades y capacitación".