Griselda Siciliani habló sobre la separación de Lamothe y Zylberberg

Era la palabra que faltaba. ¿Por qué? Porque los rumores de un affaire entre Griselda Siciliani y Esteban Lamothe fueron muchos, y aún perduran en el tiempo. Por eso, tras confirmarse la separación del actor con Julieta Zylberberg, la protagonista de Sugar habló del tema.

A pesar que en un principio intentó bromear al decir que “hay otros que se separaron también de la novela“, a modo de juego sobre una supuesta maldición amorosa en lo que fue el elenco de Nina, Siciliani no esquivó las consultas sobre si ella era la tercera de la ruptura: “Esto ya lo pasamos cuando me separé de Adri. Mucho no se puede hacer más que decir no es cierto”.

¿Tienen chance de ser pareja en el futuro? “Es imposible, somos amigos, nos queremos y esto genera una incomodidad por más que sea mentira“, aseguró la actriz y agregó para terminar: “Te juro que no por mi hija que no pasa nada con Esteban. Es para enojarse con el rumor, pero entiendo la fantasía que se puede generarse con una pareja de ficción“.