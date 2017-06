El chofer que convirtió el colectivo en un salón de fiestas por su cumpleaños

Los gustos hay que dárselos en vida. Eso es lo que habrá pensado Sergio Canalda, un chofer de colectivos interurbanos de Córdoba que decidió festejar su cumpleaños adornando el ómnibus que maneja. "Lo primordial es sacarle una sonrisa a los pasajeros", aseguró el hombre festejó los 46 años de su nacimiento.

"En mi cumpleaños decidí festejarlo de un modo distinto. Hace 25 años que soy chofer. Siempre fue un sueño hacer esto realidad. Me empujó un poquito mi novia. Pedí permiso a la empresa, me dieron el colectivo y lo adorné con globos, guirnaldas y me puse una peluca", explicó Sergio, que conduce su colectivo diariamente entre Jesús María y Colonia Caroya.

"A cada pasajero que sube con la cabeza gacha, como todos los días, cuando me miran me ven de peluca y les digo que hoy es mi cumpleaños, y ahí empieza su reacción. Lo primordial es sacarle una sonrisa a los pasajeros", le explicó Sergio a Cadena 3.

No es la primera vez que el chofer "tunea" el colectivo: en tres ocasiones se disfrazó de Papa Noel para Navidad y para el día del niño decidió vestirse de payaso.