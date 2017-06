Netflix canceló Sense8

La peor noticia. Dos días después de que se iniciara la campaña #RenewSense8 para que Netflix renovara una nueva temporada de Sense8, la plataforma digital sorprendió a todos al anunciar la cancelación de la popular serie dirigida por las hermanas Wachowski.

Costó que Netflix pusiera al aire la segunda temporada, pero al final salió. Ahora, tras la sorpresiva cancelación de The Get Down, su serie premiada en los Emmy, la plataforma decidió dar de baja Sense8.

Cindy Holland, vicepresidenta de contenido original en Netflix, dijo en un comunicado publicado por Hollywood Reporter: “Después de 23 episodios, 16 ciudades y 13 países, la historia de Sense8 llega a su fin”.

“Es todo lo que nosotros y los fans soñamos que sería: audaz, emocional, impresionante, patea traseros y totalmente inolvidable. Nunca ha habido un espectáculo más global y con un elenco y producción igualmente diverso e internacional, lo que solo reflejaba la comunidad profundamente apasionada de fans alrededor del mundo. Agradecemos a Lana, Lilly, Joe y Grant por su visión y al reparto y producción completa por su habilidad y compromiso”, reza el resto del comunicado.

Netflix canceló The Get Down, del cual se vio sólo una temporada, debido a los costos de producción, de mantener a un cineasta como Baz Luhrmann. Algo similar estaría sucediendo con las hermanas Lana Wachowski y Lilly Wachowski, quienes además de Sense8 dirigieron la trilogía de The Matrix.

Luego de trascender la triste noticia, la red se convulsionó y se abarrotó de mensajes y pedido expresos a Netflix para que renueven una tercera temporada.

Desde la cuenta de Twitter de la serie, se despidieron con un video que hará llorar a más de uno.

Thank you for being a part of our journey. Sensates forever. pic.twitter.com/SClwiY3rwy — Sense8 (@sense8) June 1, 2017

Y para agregarle más llanto, recordemos una de las gemas de la primera temporada.