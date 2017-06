Rugbiers: se resolverá el lunes si la Justicia cierra el caso del abuso sexual

Se realizó este jueves la audiencia de control jurisdiccional por el presunto abuso sexual a una joven deportista, quien denunció haber sido sometida sexualmente por sus compañeros de rugby, durante un festejo del Seven Argentino en diciembre pasado. Sus patrocinadores pidieron que el juez de Garantías, Gabriel Magniafico, revisara el pedido de sobreseimiento efectuado por el fiscal Hernán Ríos. La Justicia resolverá este lunes el planteo, ya que se pasó a un cuarto intermedio.

Sin la presencia de los acusados, Enzo Falaschi, Ignacio Ceschin, Sebastián Vanin y Lisandro Biffi, se dio inicio a la audiencia, en la cual el abogado querellante, Lucas Lecour planteó sus argumentos para que se siga investigando el abuso sexual agravado por acceso carnal y el abuso simple, que habría cometido José Hervida, el representante de la Unión Rugby Club.

La intención del abogado de la víctima es que no se cierre el caso y se ahonden en más pruebas, aunque desde el Ministerio Público, Martín Ríos, dio por concluida esa tarea.

Su decisión se basó en que no existieron indicios de un acto sexual no consentido, ya que la joven no presentaba lesiones, ni tampoco elementos, que permitieran sospechar de que fue violada bajo los efectos de alguna droga.

Las exposiciones continuarán el próximo lunes, en la sala de audiencias de la Corte, para dar una definición en este caso que tuvo ribetes políticos ya que sus protagonistas están fuertemente vinculados con la dirigencia mendocina.