Buscan que el Manzano sea accesible para las personas con discapacidad

Un grupo de mendocinos presentó un proyecto en el Ministerio de Turismo de la Nación para lograr que el Manzano Histórico sea accesible para las personas con discapacidad. Si bien el turismo accesible forma parte del andamiaje de las políticas públicas, en Mendoza existen pocos destinos inclusivos.

El turismo accesible plantea un turismo para todos y establece fundamentalmente pautas de integración, eliminando las diferentes barreras sociales, culturales, arquitectónicas, urbanísticas, de comunicación y de transporte, no sólo para las personas con discapacidad si no también para aquellas con movilidad reducida.

El Divisadero Largo y la bodega Monteviejo en Tunuyán son algunos de los pocos lugares turísticos en la provincia con propuestas diferenciales. A través de esta iniciativa se busca que también este espacio natural pueda ser disfrutado por todos desde un paradigma de conservación de la naturaleza.

Mariela Farrando es una de las creadoras del proyecto "Una reserva sin límites" y forma parte del programa UniRedes, donde viene desarrollando experiencias en la reserva natural con jóvenes y adultos con discapacidad visual.

"Desde el 2010 comenzamos a explorar la zona del Manzano y a ver todo su potencial. Hemos realizado cabalgatas, senderismo y paseos en bicicleta... La gente del lugar se ha ido adaptando para prestar servicio, con cosas muy puntuales como ofrecer su menú en braille, por ejemplo", detalló Mariela quien planificó la propuesta con Fernanda Arosteguy y Alfredo Muñoz.

Las características de la zona, hacen del Manzano, una reserva diferente a otras. Para Mariela lo destacable es que dentro del área protegida viven muchas personas que ofrecen distintos tipos de prestaciones por lo que la oferta de actividades es muy variada. "Es un destino ideal trabajar con personas con discapacidad", enfatizó.

De ganar el concurso Innovar para viajar de Nación, pretenden poner en marcha un plan de acción que incluye concientizar y brindar capacitaciones a los trabajadores de la Reserva en atención a la diversidad como herramienta laboral y buscar soluciones originales a los problemas que tienen las personas con discapacidad a la hora de disfrutar de un destino turísticos.

La meta es ofrecer audioguías en tres idiomas, folletos con información del museo, preparación de muestras taxidérmicas que puedan ser tocadas, banco de sonidos y aromas. Senderos y miradores accesibles: un trayecto del sendero con barandas, piso, placas en braille, autoguía. Calles de acceso con diseño universal. Señalética de acceso a la Reserva y dentro de ella en Macrotipo y Sistema Braille. Visitas taller para todos los niveles y modalidades del sistema educativo.

Mariana Palomo es cantante y una referente de las personas con discapacidad visual, manifestó que particularmente en el museo del Manzano histórico tuvo una mala experiencia. "Habían aves embalsamadas y quise tocarlas. Pero no me dejaron... Debo confesar que me enojé. Hay cosas que tienen que cambiar, no es que vayamos a romper algo, es nuestra forma de percibir. ¿Cuántas personas al año reciben con discapacidad visual?", manifestó a modo de ejemplo y apoyando la iniciativa que significa un cambio de paradigma.



El impacto ambiental versus la accesibilidad

Por su alto valor paisajístico natural histórico y cultural el Manzano Histórico fue declarado Reserva Natural en el año 1994, en el 2012 se amplió al oeste del departamento de Tunuyán, denominándose desde entonces Manzano-Portillo de Piuquenes por la Ley 8400.

Por esta razón son conscientes de que es importante tener en cuenta las barreras propias del entorno natural y considerar que todas las actuaciones que se realicen en el deberán tener en cuenta las características particulares del medio que se protege y ser lo más respetuosas posibles con él.





Mendoza inaccesible

El Plan Operativo de Turismo Accesible ejecutado por el Ente Autarquico de Turismo de la provincia apunta a adaptar los servicios y destinos turísticos a personas con discapacidad.

En lo concreto, la acción se ha centrado a tareas de relevamiento y a un "trabajo de sensibilización" para que tanto hoteleros, gastronómicos como complejos turísticos garanticen la accesibilidad. El énfasis del Ente está puesto en las reformas en la infraestructura de estos lugares, apuntando a crear conciencia más que a aplicar sanciones.

Según detalló Marcelo Reynoso, director de Calidad y Servicios Turísticos hay una "resistencia en el empresariado" para brindar datos sobre la adaptación de sus instalaciones y expresó que lentamente se están dando pequeños pasos, pero que falta mucho.

Ente Autárquico de Turismo actualmente trabaja con la Ciudad de Mendoza y a través de la Secretaría de Ambiente, con el programa “Naturalmente Accesible” que ofrece visitas al Divisadero Largo.

En su experiencia, Mariana expresó que la provincia está muy lejos de ser accesible: "Ir a un museo, por ejemplo es aburrirse, no podés tocar nada, no hay audio descripción, por ejemplo. Cuando vas a una excursión las empresas ponen trabas. Sin ir más lejos, hace poco me tiré en parapentes. El instructor lo primero que me dijo fue: Nunca me he tirado con una persona que no ve, como si esto fuera un impedimento para realizar la actividad...", aseguró.



Una bodega accesible

Desde hace un par de años, Mariana empezó a colaborar para la Bodega Monteviejo con la productora Topo:s que brinda herramientas y y servicios para facilitar el disfrute de diversas propuestas culturales. El grupo inició un trabajo de asesoramiento complejo en la bodega del Valle de Uco, uno de los emprendimientos modelo en la región por ofrecer turismo y cultura accesible.

Sol Delgado, de Topo:s, señaló que lo destacable es que se pensó el producto desde sus orígenes. "Lo importante es encontrar un bienestar común y que la accesibilidad sea un encuentro de iguales en sus diferencias. Hay que pensar los espacios para que todos nos sintamos invitados", dijo.

Y agregó que "es importante que todas las actividades continúen en el tiempo de forma sustentable", las iniciativas no requieren demasiado presupuesto, lo que hace falta es "darle valor al lenguaje ajeno" .

Ver también: Crean un glosario del vino en lengua de señas

En Bodega Monteviejo, Gabriela Nafissi está a la cabeza de Plus+ Art que cuenta con diversas propuestas enmarcadas en proyectos experimentales y accesibles e intervenciones específicas como la creación de un glosario de lengua de señas del vino y audio guías para las muestras artísticas, entre otros. Además, cuenta con la colaboración de diferentes instituciones especializadas.

"En la bodega este año, se va a hacer un remodelación de ciertos espacios, y estamos pensando algunas modificaciones para mejorar lo que todavía lo que nos falta. Todavía, hay mucho por hacer. Sí, me parece fundamental tratar de trabajar en red, con las instituciones, aquí veo una falencia. Para nosotros es todavía muy reducido el turismo accesible, todavía faltan que las compañías de turismo se interesen por propuestas de este tipo", dio cuenta Gabriela Nafissi.

Y agregó: " A veces, nos pasa, que tenemos una muestra de arte montada y accesibilizada por muchos meses, para que la gente realmente tenga la posibilidad de conocerla, pero después nos cuesta mucho que grupos por fuera de los que armamos nosotros, con la gente que siempre asiste a nuestras actividades culturales, se sume. Si hubiera un poco más de interés por algunos sectores para abrir a otra gente, por ejemplo: facilitando el transporte podría participar muchísimas más personas. Y otro problema es la cartelería en exteriores, cuando tenemos armar carteles en braille, ya nos resulta también muy costoso, porque prácticamente no hay proveedores que trabajen con este tipo de soportes. Hay que pedirlo todo fuera de la provincia".

"Lo más importante para mí es que cada uno a su manera, pueda participar ya como artista o espectador de los hechos culturales. Hoy por hoy hacemos todo este trabajo para hacer visibilizar y escuchar la problemática, ya que apenas hay espacios de turismo accesible, esperemos que sigan creciendo y que ofrezcamos a la gente muchas posibilidades, para que tenga la posibilidad de elegir", concluyó.