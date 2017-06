La sorprendente confesión de Nicole sobre Cubero

Nicole Neumann sorprendió con una confesión sobre su separación de Fabián Cubero. La modelo confirmó que siguen viviendo en la misma casa, pese a que la pareja se rompió hace tiempo.

"Fabián todavía no se fue de casa", dijo Neumann durante un evento empresarial. Según publica el diario Clarín, además adelantó que el futbolista tiene previsto mudarse en las próximas semanas e incluso ya sabe cuál será su nueva casa, todavía no abandonó el hogar matrimonial.

"¿Sigue durmiendo en el sillón?", le consultaron a la modelo, que respondió: "No, no, no.... tiene un cuarto con baño y todo donde puede dormir".

Emocionada, Neumann también aseguró que sus pequeñas hijas entienden la situación. "Las chicas ya fueron a ver el departamento a donde se va a mudar el papá y está todo bien", comentó.