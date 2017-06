Alerta en el Vaticano por una explosión cerca de la plaza San Pedro

Una imponente columna de humo se registra por estas horas en la Ciudad del Vaticano y generó desconcierto entre los transeúntes de la zona.

Según se supo hasta el momento, se trata de un depósito de autos ubicado en la calle Mattia Battistini en Roma donde se generó una explosión y comenzó a incendiarse.

RT @BreakingNLive: Witnesses reports hearing an explosion before thick smoke rises above Vatican City in Italy pic.twitter.com/jQHMhws7tB