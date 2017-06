Un foro anticorrupción

Desde siempre, el objetivo de Foro VALOS fue generar un espacio de reflexión, diálogo y acción de la Responsabilidad Social y el Desarrollo Sostenible en Mendoza. Este año, en su décimo tercera edición, los organizadores lograron reunir a grandes referentes para tratar el tema troncal del encuentro: “Transparencia y Gestión. El Futuro de las Organizaciones”.

No sólo estuvieron presentes grandes profesionales como Hugo Wortman (Poder Ciudadano), Laura Alonso (Oficina Anticorrupción de la Nación), Carlos March (Fundación Avina), Noor Naqschbandi (Alliance for Integrity), Marlon Reis (ex juez y autor del libro: La República del Soborno. Brasil), Monique Thiteux Altschul (Fundación Mujeres en Igualdad), Silvina Coria (OLX), Betina Azugna (Sancor Seguros), Fernando Simón (Fiscal de Estado de la Provincia de Mendoza), Marta Oyanarte (Poder Ciudadano) y Hugo Alconada Mon (Diario La Nación); sino que también se acercaron a apoyar el encuentro el Gobernador de la Provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo; y los intendentes de Guaymallén (Marcelino Iglesias) y Ciudad (Rody Suárez).

Sin dudas, por su gran convocatoria y por la participación de referentes indiscutidos de los temas tratados en cada edición, Foro VALOS ha logrado consolidarse como uno de los eventos de Responsabilidad Social Empresaria y del Tercer Sector más importantes del país.