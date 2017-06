Diseñadores de alta costura y el nuevo estilo "princesa"

Desde que las niñas ya no quieren ser princesas, sino "it girl, y las princesas dejaron de vestirse con opulentos estilismos, la moda se reinventa y propone un look principesco democrático, moderno y muy de la calle, actual.

Cargado de romanticismo, el tul es un tejido etéreo, con estructura en forma de red y fabricado con hilo multifilamento. Su versatilidad se impone en las propuestas de gala y se presenta en forma de volantes, pliegues, pétalos de rosas o sutiles plisados.

Muchas firmas como DelPozo, Duyos, Jorge Vázquez, Valentino, Óscar de la Renta, o Emilio de la Morena han decidido envolver la silueta femenina con este tejido que admite tonos tan luminosos como el verde, pasando por el rojo, azul celeste, rosa bebé, coral y negro.

La presencia del escote corazón aporta una dosis dulce muy potente al estilismo de princesa. Esta temporada se impone en prendas de cuero así como en modelos de noche bordados o realzados con apliques de cristal. "Favorece a las mujeres delgadas, con un bonito escote y un atractivo busto, no es apto para todas", explica la estilista Pepa Fernández, del Armario de Pepa.

Para las princesas más soñadoras, Marc Jacobs propone conjuntos con vistosos volantes, mientras que Fendi prefieres minivestidos en rosa empolvado, fruncidos a la cintura y lazada en el escote.

Si excéntrica es la princesa de Molly Goddard, que propone abultadas faldas de tul, delicadas y sugerentes es la de Chloé, con un mini vestido de volantes realzado con coquetos encajes y delicadas puntillas.

Una modelo luce propuesta de la diseñadora Maya Hansen con escote corazón.

Miriñaque y corsé

La falda de efecto miriñaque se impone esta temporada, pero ¿qué es el miriñaque? Una falda almidonada guarnecida con aros, a modo de armazón, que tuvo su origen en 1850.

"Su estructura es similar a la de una jaula de hierro que contribuye a aumentar el volumen a la figura de la mujer, confiriéndole una silueta acampanada", detalla Elvira González Asenjo, encargada de la exposición "Jaulas doradas".

A pesar de su rigidez, esta estructura aportaba gran ligereza al movimiento de la mujer, "ya que sostenía las faldas del traje sin necesidad de utilizar múltiples capas superpuestas", puntualiza.

Hoy, este patrón se lleva. Unos apuestan por lucir una falda sobre un vestido y otras prefieren un diseño de Leandro Cano o de Yohji Yamamoto.

Fabricar un corsé en el siglo XVIII era una ocupación importante y especializada, "pues requería un profundo conocimiento de la moda, la anatomía de la mujer y la sastrería", dijo a EFE Edwina Ehrman, comisaria de la exposición "Desnudarse: una breve historia de la ropa interior".

El fabricante solía visitar a sus clientas en sus casas "para tomarles la medida, lo que implicaba un íntimo y estrecho contacto con la mujer y su cuerpo", añade Ehrman.

Jean Paul Gaultier rescató el corsé del olvido y Madonna fue la encargada de lucirlo. Desde los albores de los ‘90, el corsé se viste como si fuera una camiseta, eso sí en versión nocturna y con un halo provocativo.

"Es la esencia de la feminidad", así define al corsé Lorenzo Caprile, diseñador, que se hizo conocido por introducir la silueta del corsé en los vestidos de novia, quien ha reconocido que no ha inventado nada.

Caprile afirma que el corsé define la cintura y realza los atributos de la mujer, dando forma al pecho y redondeando las caderas."Antes no existía ni pilates, ni cirugía estética, la única forma reducir alguna talla era recurriendo al corsé", añade.

El tul está presente en las colecciones de Valentino.

Vestido largo, imprescindible

En el armario de la nueva princesa, no falta un vestido largo negro, que esta temporada se muestra más atrevido y travieso con rotundas aperturas y cortes, además de ricos tejidos como encajes o brocados, como los que propone Alexander MCqueen, Altuzarra, Christian Dior, Chanel, Óscar de la Renta o Mugler.

Al lado del clásico modelo negro hay hueco para un vestido de raso fluido, ese modelo lencero, efecto segunda piel, que muestra el lado más sensual de la mujer.

Su ligereza y fluidez brinda mayor oportunidad al movimiento. Los modelos con tirantes muy finos y escotes en forma de "uve" o bien con cortes asimétricos son los más deseados.