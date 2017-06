Putin: "El mundo guarda silencio sobre el escudo antimisiles de EE.UU."

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, denunció este jueves que Estados Unidos utiliza la amenaza del programa nuclear de Corea del Norte para el despliegue de su escudo antimisiles en la región del Pacífico.



"Incluso si Corea del Norte declara mañana que cancela todos sus ensayos nucleares, el despliegue del sistema de defensa antimisiles de EEUU continuará. Será con otro pretexto o sin pretexto, como hacen en Europa", dijo Putin en una entrevista con los presidentes de diez grandes agencias de prensa, entre ellas Efe.



El ambicioso programa estadounidense, que pretende proteger a Occidente de cualquier ataque masivo con misiles nucleares, "destruye el equilibro estratégico en todo el mundo", advirtió el mandatario ruso, que acusó a sus interlocutores de silenciar "el peligro" que esto supone para la paz mundial.



"El mundo está en silencio como si no sucediera nada. Es obvio que todo esto empuja hacia una nueva carrera armamentística. Y nosotros debemos pensar en cómo neutralizar la amenaza", afirmó.



El jefe del Kremlin recordó que cuando Estados Unidos y la OTAN se plantearon desplegar en Europa el escudo antimisiles, lo hicieron con el argumento de la amenaza nuclear que representaba Irán.



"Ahora se ha firmado un acuerdo con Irán y ya no hay ninguna amenaza y así lo confirma el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA). Pese a todo, el despliegue del sistema de defensa antimisiles continúa a un ritmo rápido. Y ustedes siguen todos callados", reiteró su crítica a los medios occidentales.



A una pregunta de la agencia japonesa Kyodo sobre las islas Kuriles, cuya soberanía es reclamada por Japón, Putin recalcó que el archipiélago "es un buen emplazamiento para neutralizar la amenaza" del escudo antimisiles estadounidense.



"Ahora se están instalando elementos del escudo antimisiles en Corea del Sur. ¿Debemos observarlo sin hacer nada? No, estamos pensando en cómo responder a ese reto", dijo, y justificó así el incremento del potencial militar ruso en el Lejano Oriente del país y en las propias Kuriles.



Rusia -agregó- es consciente de que EEUU podría desplegar elementos de sus sistemas de misiles en esas islas si pasan bajo la soberanía de Tokio.