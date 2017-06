Flor Marcasoli reveló los insultos que le mandó Carmen Barbieri

Nuevamente invitada a Los Ángeles de la Mañana, Flor Marcasoli terminó envuelta en un mar del lágrimas al contar la catarata de insultos que recibió por parte de Carmen Barbieri, en referencia a su papel en la separación de Federico Bal y Laurita Fernández.

“Estoy angustiada. Recibí un montón de mensajes de Carmen, viniendo para acá. Dejé de leer porque me duele muchísimo, porque a ella no le hice nada. Jamás hablé mal de ella ni de Federico”, contó en el programa de Ángel de Brito.

“Carmen se mete con mi tía, que no está, con mi mamá. Me dice que lo lamenta mucho, que pensaba que yo era diferente. Basura, p…, de todo. Ella sabe cómo yo fui con el hijo. A Federico siempre lo cuidé. Si me hacen una pregunta, ¿tengo que mentir? ¿Cuidarle la relación al hijo? Federico se maneja mal y todos me matan a mí. Es él el que superpone las relaciones, es mentiroso. No entiendo por qué me ataca a mí”, dijo en medio del llanto.

