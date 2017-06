Videotutorial: cómo descargar cualquier video de las redes sociales utilizando Keepvid

A la hora de viajar, por dar un ejemplo, es siempre una buena idea llevar en el teléfono o la tablet un buen recital o varios videos de canciones. ¿Por qué no también videos virales de animales?



Los contenidos multimedia son de gran importancia durante travesías largas, o incluso en el día a día al conducir un auto con estéreo con bluetooth.



El tema viene por el lado de la obtención de tales contenidos, el “cómo bajarlos” al dispositivo móvil directamente o bien a la compu y luego pasarlos.



La respuesta al problema es sencilla: Keepvid.



Si bien hay miles de plataformas similares para bajar videos, todas funcionan de la misma manera.



El videotutorial muestra el procedimiento para descargar un video desde YouTube o Facebook a la compu.



Sencillamente hay que copiar la dirección URL del video, por ejemplo uno de Chayanne en YouTube, para luego pegarla en la barra de búsqueda de Keepvid. A continuación es necesario clickear en el botón “Download” para que el sistema arroje las diferentes calidades disponibles del video para bajar a la compu.





Una vez elegida una calidad determinada, teniendo en cuenta que a medida que aumenta también lo hace el peso del video, se abre un cuadro solicitando un nombre para el archivo. Clickeando en Guardar se comienza con la descarga del video.



Con los videos de Facebook el procedimiento es idéntico. La única variación es que para obtener la dirección URL del clip es necesario posarse sobre el mismo, hacer botón derecho del mouse, clickear en “Mostrar dirección URL” y copiarla. Esa dirección será la que hay que pegar en la barra de Keepvid.



Si bien la plataforma tiene una aplicación para Android, la misma no está homologada por Google. Esto quiere decir dos cosas: que por algún motivo Google no la quiere tener entre sus apps (seguramente por cuestiones de derechos de contenidos) y que no está garantizada la seguridad y operación de la aplicación, algo que podría llegar a introducir errores en el dispositivo. En todo caso, se trata del clásico “pruebe bajo su responsabilidad”.



Igualmente, lo recomendable es siempre bajar los videos a la compu, escanearlos en buscar de virus, a lo mejor recortarlos o retocarlos un poco y luego enviarlos al o los dispositivos móviles.