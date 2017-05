Video: Cristiano Ronaldo piropeó a Leo Messi

En la previa a la final de la Liga de Campeones, entre Real Madrid y Juventus, el crack del Merengue, Cristiano Ronaldo, no deja de sorprender. Durante una entrevista aseguró: "Me gusta ver jugar a (Lionel) Messi, es un crack y disfruto mucho verlo a él. Yo tengo una relación que, no te digo que soy amigo de Messi, pero somos compañeros".

Luego de tantos rumores, el jugador del Real Madrid contó más sobre como se lleva con Messi al ser entrevistado por Martín Liberman para Fox Sports: "La verdad que tengo una relación muy buena con él. Lo respeto y lo considero compañero de profesión, no rival" y dio a entender que los rumores de pelea son un invento de los medios: "De eso no tengo dudas, la prensa quiere vender, es normal".

CR7: "MI RELACIÓN CON MESSI ES MUY BUENA, ES UN CRACK JUGANDO"#ChampionsxFOX Un adelanto de la imperdible charla con @libermanmartin. pic.twitter.com/4Iz3bHZIwr — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 31 de mayo de 2017