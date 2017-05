Video: así es el Samsung The Frame, un televisor y cuadro al mismo tiempo

La tecnología y el arte no siempre han estado combinados, de hecho Apple es una de las pocas pocas empresas que trata de lograr diseños geniales desde el punto de vista artístico.

Samsung, tratando de incursionar por ese camino de estilo, se asoció con el diseñador suizo Yvez Behar para crear el televisor The Frame, una suerte de licuadora de la tecnología de última generación con la belleza de la creatividad humana.

El aparato fue inicialmente presentado en la feria CES 2017, lugar en el que ganó el premio Best Of Innovation 2017 por sus excelentes prestaciones y elegante diseño.

The Frame reproduce imágenes de calidad UHD y se basa en sensores que captan la presencia y la luz ambiente en cada momento para adaptar la iluminación a lo largo del día. Gracias a esto se consigue una magnífica eficiencia energética, ya que el televisor se apaga de manera automática en caso de no detectar a nadie en la habitación.

Samsung ofrece el producto con una variedad de 3 marcos diferentes: wengué, blanco y beige.



Por otro lado, el televisor cuenta con la tecnología Art The Frame, la cual permite al usuario elegir entre más de 100 obras de arte para proyectarse sobre la pantalla cuando no se está utilizando la función televisión.



Una aplicación especialmente creada para este equipo hace posible editar y proyectar sobre la pantalla fotos o dibujos.



The Frame puede anclarse a la pared mediante un montaje “No gap” y un cable óptico casi invisible para minimizar los accesorios y crear el efecto de cuadro colgado en la pared.



No es un aparato barato. El Samsung The Frame ya se vende en Europa a unos € 1.999 y € 2.999 para los modelos de 55 y 65 pulgadas respectivamente.