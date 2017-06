Seis separaciones recientes que nos rompieron el corazón

Muchos creemos en el amor para toda la vida y trasladamos ese pensamiento en todas las parejas que tenemos a nuestro alrededor. Es por eso que cuando nos enteramos que una de esas parejas que más admiramos se separan, se nos rompe –un poquito– el corazón. Hoy nos pasó con Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg que terminaron su vínculo después de diez años.

Como el listado crece y crece semana a semana, aquí una selección de las parejas que más nos cautivaron pero que, lamentablemente, decidieron tomar caminos separados.

Adrián Suar – Griselda Siciliani

Tras ocho años de relación, una de las parejas más queridas de la farándula concluyó su historia de amor. Incluso tuvieron una hija en común: Margarita.

La pareja aun no alcanzó el año separados y los motivos se mantuvieron en completo hermetismo. En su momento se habló de un supuesto tercero en discordia entre Adrián Suar y ella: Esteban Lamothe, el coprotagonista de la tira de Telefe que encabezaba Siciliani.

Sin embargo ella lo desmintió rotundamente. “Son cosas nuestras personales, no hay nadie en el medio. Me da mucho pudor y mucha pena que amigos tengan que estar hablando de nosotros y explicando cosas en las que no tienen nada que ver”, comentó la actriz y agregó: “No hay otros personajes, somos nosotros dos nada más. Lo que es es lo que dijimos, no hay mucho más para saber”.

Jorge Rial – Agustina Kämpfer

“Nos separamos a fin de año, cada uno pasó las fiestas por su lado y después yo viajé a India. Nos tomamos todo este tiempo para madurar la situación antes de hacerlo público para cuidarnos mutuamente”, anunciaba Kämpfer en febrero de este año.

Tras esa separación nos enteramos de otra bomba: ¡Ella esta embarazada y no de Jorge Rial!. La panelista de Corta por Lozano lo reconoció –después de varias desmentidas– y reveló que el padre del niño que viene en camino es Agustín Badaracco, un chef argentino que vive en México y que es muy amigo suyo.

Pero atención, que Kämpfer y Rial coincidieron este fin de semana en el ArteBA y ambos subieron fotos con mensajes enigmáticos en sus redes. ¿Acaso habrá reconciliación?

Federico Bal – Laurita Fernández

Cuando todavía Fede Bal y Laurita Fernández no eran novios –aunque si estaban “en algo”– el hijo de Carmen Barbieri se veía con otra mujer: Florencia Marcasoli, su exnovia.

El problema surgió cuando Laurita se enteró –de boca del propio Fede– de aquella relación y la bailarina, sin dudar, puso fin a la relación. “Si estás empezando una relación con alguien, no podés tener dos relaciones en paralelo“, consideró Fernández.

Como si fuera poco, Laurita y Bal repiten su dupla ganadora en el Bailando 2017 –donde ayer debutaron– y tienen que verse ¡todo el tiempo!. Para muchos, habrá reconciliación pronto. Para otros, llegó a su fin.

Alejandro Fantino – Miriam Lanzoni

Estuvieron casados durante diez años pero una fuerte crisis golpeó la relación de Alejandro Fantino y Miriam Lanzoni.

“No pasó nada puntual, cosas que quedarán en la intimidad, pero nada grave ni malo. Pasó la vida misma, lo que sucede en cualquier pareja. Después de tantos años, los dos fuimos cambiando, nos fuimos modificando y seguro que es conspiró, hablo de mí. Hoy por hoy deseo estar sola, siento que necesito dedicarle todo el tiempo a mi trabajo”, aseguraba Lanzoni poco después de separarse.

Ahora, varios meses después, todo parece seguir igual: “Con Ale tenemos una gran relación, es el hombre más maravilloso que conocí, pero no volvimos ni lo haremos”, sentenció Lanzoni. Tristeza.

Nicole Neumann – Fabián Cubero

La modelo y el futbolista de Vélez se conocieron en una producción de Revista Hombre. Surgió así un amor que luego sellarían al casarse en México con tres hijas: Indiana, Allegra y Sienna.

Todo era felicidad hasta que, a principios de mes y luego de casi once años de matrimonio, pusieron punto final.

Otra vez el fantasma de los “terceros en discordia” vuelve a aparecer. Andy Freire, el Ministro de Modernización porteño, y Pablo Cosetino, marido de Daniela Urzi, fueron algunos de los apuntados como los terceros en discordia en la pareja. Según los propios protagonistas, no hay vuelta atrás. ¿Será así?

Angelina Jolie – Brad Pitt

La cuota internacional no podía faltar. La separación de la dupla “Brangelina” nos puso al borde de las lágrimas. Tras once años de relación y solo dos de matrimonio, la famosa pareja anunciaban el final de su unión alegando “diferencias irreconciliables”. Luego, comenzó el escándalo.

Una versión asegura que Jolie se cansó de ver a Pitt consumir marihuana, alcohol (en exceso), y padecer ataques de ira. A esto se sumaría diferencias en cuanto a la forma de criar a sus hijos.

Como si fuera poco, en el entorno de ambos recordaron que, en su momento, se habló con mucha fuerza de que él le fue infiel con la actriz Marion Cotillard y que en aquel entonces Jolie había contratado a un detective para comprobarlo.

Si bien desmintieron terceros en discordia, los fantasmas de Cotillard y el de Aniston no habrían ayudado a remontar la crisis.