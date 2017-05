Esteban Lamothe confirmó su separación: "Es muy triste"

Esteban Lamothe confirmó su separación de Julieta Zylberberg luego de 10 años de relación y un hijo en común, Luis Ernesto. “Nos separamos por el paso del tiempo”, dijo el actor de Las Estrellas.

En diálogo con Ciudad, Lamothe confirmó la tapa de la revista Paparazzi, que retrató su separación de la actriz, y aseguró que no hubo ningún tercero en discordia.

“Venimos hace un tiempo pensando y la verdad es que es una decisión tomada con mucho cariño, con mucho amor, con mucho dolor, tomada de a dos con mucha responsabilidad porque tenemos un hijo. Nos queremos mucho y nos llevamos muy bien”, arrancó diciendo el actor.

Y rápidamente agregó:” Cabe aclarar por encima de todo que no hay terceros en discordia, que lo que dicen de Griselda (Sciliani) es mentira. Estaría bueno que le dejen de mentir a la gente porque no estuve, ni estoy, ni voy a estar con ella porque es una amiga. Y la verdad que si siguen buscando por ahí lo único que hacen es mentirle a la gente”.

Superaron el 2016 cargado de rumores de infidelidad, por parte de él, y hasta “los últimos quince días” hicieron terapia de pareja; sin embargo, mayo los encuentra distanciados. El actor contó que ya hablaron con su hijo Luisito (4), pero evitó brindar más detalles.

Al consultarle si si la separación era definitiva, Esteban dijo: “No, no es algo definitivo. De hecho, me estoy yendo a un lugar por un tiempo determinado, no es que me alquilé una casa por dos años. Vamos a probar a ver qué nos pasa estando separados, esa es la verdad. No es definitivo. Pero eso solo lo sabremos solamente cuando pase el tiempo, estemos viviendo separados y veamos qué es lo que nos pasa.”

Por último, el galán de Las Estrellas, la nueva tira de ElTrece, dijo: “Es una situación muy triste para mí. Lo único que me importa es tratar de estar bien yo, de estar tranquilo, que Julieta esté bien y Ernesto esté bien”.