Benedetto: "No hay una oferta de Sevilla, es un invento"

El delantero y goleador Darío Benedetto desmintió hoy que exista una oferta de Sevilla de España y aclaró que tiene "la cabeza puesta en salir campeón con Boca", de cara al partido del domingo a las 19 ante Independiente, de local, por la 27ma. fecha del torneo de fútbol de Primera División.

"Me enteré por las redes sociales de una oferta de Sevilla, pero no hay ninguna, es un invento, no sé de quién ni el porqué. Igualmente no quiero pensar en eso. Tengo puesta la cabeza en salir campeón con Boca", afirmó Benedetto durante la conferencia de prensa que brindó hoy junto con su compañero de ataque Cristian Pavón en la sala Antonio Carrizo.

"No me molesta hablar de este tema, pero la realidad es que no sé nada, ni siquiera si habló mi representante (Christian Bragarnik)", agregó el goleador del certamen con 16 tantos, la misma cantidad que el delantero de River Plate, Sebastián Driussi.

"Si fuera cierto, lo evaluaré después de que termine el campeonato. Mi representante sabe que no tiene que hablarme de eso. Mi cabeza está en Boca", reiteró Benedetto.

"No sé nada de nada. Tampoco sé por qué ni quién lo dijo. Estoy muy encariñado con la gente de Boca, que todo el tiempo me muestra su afecto", sostuvo el ex jugador de Arsenal de Sarandí.

Benedetto, el futbolista más determinante del equipo que dirige Guillermo Barros Schelotto, tiene contrato por dos años más con Boca, que le compró a mediados de 2016 el pase a América de México en 5.000.000 de dólares.

En tal sentido, Bragarnik, en diálogo con TyC Spórts, señaló que "no hay nada cierto en lo que circuló hoy. Sevilla no tiene ni técnico (tras la salida del santafesino Jorge Sampaoli, próximamente entrenador del seleccionado argentino). Son especulaciones", puntualizó.

"No hubo ningún contacto, nada. Sería mejor que lo aclare quien lo dijo. Estuve en Sevilla por otro tema. Tengo relación con mucha gente del fútbol", aclaró el empresario.

"Estimo que esto surgió porque es uno de los mejores jugadores del fútbol argentino. Llegarán ofertas por (Darío) Benedetto al final de este torneo, algo lógico, como las habrá por (Lucas) Alario o (Sebastián) Driussi. Cuando lleguen las analizaremos con Darío y los dirigentes. Pero hoy no hay nada", concluyó Bragarnik.

La realidad es que la única oferta que hubo por Benedetto fue hace cuatro meses atrás: Los Ángeles Galaxy ofreció 12 millones de dólares y el club y el jugador la rechazaron.

Benedetto, en otro tramo de la conferencia, aclaró una situación que ocurrió luego del gol que convirtió el último sábado en el empate 1-1 ante Huracán, en Parque de los Patricios, en la fecha pasada.

"Es más lo que se inventa que lo que pasa en realidad. No se lo grité al equipo. Fue una broma con (Leonardo) Jara", explicó, para agregar que "es un invento mi pelea con (Fernando) Gago, quieren perjudicarnos. Tengo una excelente relación dentro y fuera de la cancha con él", aseveró el goleador.

Además, el "Pipa", de 27 años, admitió que en los últimos partidos Boca "no jugó como quería" y aceptó que el equipo sufre "un altibajo".

"No estamos jugando como queremos, tuvimos un altibajo, pero es lo mismo que les pasa o pasó al resto de los equipos. Nos complicaron los rivales que se metieron atrás y nos jugaron de contraataque", reconoció.

"Confiamos en nosotros, sacamos una ventaja importante el semestre pasado y hoy la usamos bastante bien. No dependemos de nadie. Trabajamos con la misma presión y el mismo objetivo: ser campeones", concluyó.

Por su parte, Pavón, el otro goleador del equipo con ocho gritos, señaló que "estamos tranquilos, pensamos en el partido del domingo y en ganar. Es fundamental un triunfo sobre Independiente", remarcó.

"Sabemos que todo de acá hasta el final será duro. No nos interesa ni nos nos preocupa el resultado de River (hoy visita a Atlético Tucumán, en un partido pendiente, y el domingo hará lo propio con San Lorenzo). Solo pensamos en hacer las cosas bien y quedarnos con el título", finalizó el delantero cordobés de 21 años.

Boca hoy se entrenó en Casa Amarrila, a puertas cerradas, y el atacante Ricardo Centurión trabajó con el grupo en un principio y luego por separado, tras el desgarro en el isquiotibial de la pierna derecha que sufrió hace poco más de 15 días en la derrota en el superclásico frente a River por 3-1, en La Bombonera, por la 25ta. fecha.

De modo que la única duda que todavía no despejó Barros Schelotto es si jugará el ex Racing Club o si Oscar "Junior" Benítez por el suspendido Gino Peruzzi que Jara pasaría a marcar el lateral derecho de la defensa.

En consecuencia Boca defenderá la punta del certamen con Agustín Rossi; Jara, Fernando Tobio, Lisandro Magallán y Jonathan Silva; Pablo Pérez, Wilmar Barrios y Gago; Pavón, Benedetto y Centurión o Benítez.

Boca lidera el campeonato con 53 puntos, cuatro más que River (tiene un partido menos que jugará esta noche), cinco por encima de Newell's Old Boya de Rosario y Banfield, y seis por delante de Estudiantes de La Plata.