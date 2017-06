Héctor Fernández Rubio reveló que Pablo Echarri lo bajó de una novela

Aún recordado como Efraín, el portero de Señorita Maestra, Héctor Fernández Rubio fue entrevistado en el ciclo Preferiría No Hacerlo, con Gustavo Noriega y Fernanda Iglesias en La Once Diez, y dijo haber recibido represalias del sindicato de Actores por no compartir la ideología kirchnerista.

En medio de una charla en la que de casualidad salió un tema médico, el actor reveló: “Actores no me aceptó porque no era kirchnerista, y me tuve que ir a PAMI“.

“Yo soy Radical, y fui maestro de ceremonias de la Secretaría de Cultura de La Nación durante 16 años porque tenía que mantener a mi mamá y necesitaba un trabajo fijo. Ahí no tuve problemas con ningún secretario de cultura”, explicó Héctor, y agregó: “Yo era parte de la lista blanca y fui llamado para varias miniseries del INCAA en la época de la señora (por Cristina Fernández de Kirchner), pero me borraron“.

Pero sus confesiones no terminaron ahí. “También me llamaron para una novela en la que estuvo un actor que está casado con una actriz a la que yo quiero mucho. Pero después me ‘desllamaron’. Fue un actor vinculado a SAGAI“, dijo en clara alusión a Pablo Echarri. “A Nancy Dupláa sí le mando un saludo porque es una compañera hermosa, y muy buena gente”, añadió.

“Igual parece que sigo prohibido porque no tengo trabajo como actor. Pero yo me gano el pan trabajando. No sé robar, y a mí no me van a cambar la manera de pensar“, culminó

