Laurita Fernández en crisis: “Todo esto es una mierda”

Bailando 2017 se vio opacada en los últimos días con su separación de Federico Bal.

Ayer, ambos –ya separados– tuvieron que hacer frente al jurado de certamen en un desafío más complicado que el de bailar disco: explicar los motivos de su separación.

Casi al borde del llanto, Laurita fue directa: “Sería lindo venir acá felices, pero claramente no. Si estás empezando una relación con alguien, no podés tener dos relaciones en paralelo. Estaba todo claro. Somos humanos, puede pasar, pero a mí me dolió y me decepcionó”.

Para los televidentes, la angustia de la bailarina terminó ahí, pero no fue así. A la salida de los estudios de La Corte un grupo de periodistas la esperaban y ella rompió en llanto frente a las cámaras: “Me siento mal y no quiero hablar“.

“No quiero estar así o mostrarme de esta manera”, aseguraba entre lágrimas y reiteró: “Me preguntan cosas que a mí me duelen como mujer. Son una mierda. Es toda una mierda, perdón, yo no quiero hablar. No me gusta, por favor les pido”.

Laurita se fue junto a su padre y pese a que se decía que Bal se había acercado a consolarla, ella misma se lo desmintió a Ángel de Brito. “Terminó el programa y yo no lo quería ver más”, dijo la joven en alusión a su expareja.

Mirá el momento del llanto de Laurita