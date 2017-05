Se separaron Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg

Los actores Esteban Lamothe y Julieta Zylberberg se separaron tras 10 años de relación y un hijo en común, Luis Ernesto, asegura la revista Paparazzi en su última edición.

Jorge Rial publicó en su cuenta de Twitter la tapa de la publicación donde se lee: “La dolorosa separación de Esteban Lamothe”.

En febrero de este año Lamothe publicó en Instagram: “Feliz día mi amor ❤️… ya sumás casi 10 años aguantando a este simio imposible”.

Luego de eso, tanto Esteban como Julieta se mostraron por separado en las redes, lo cual hizo que el rumor de ruptura tomara fuerza. Cuestión que hoy se confirma.

Feliz día mi amor ….ya sumas casi 10 años aguantando a este simio imposible fotón de @marianechh Una publicación compartida de Esteban Lamothe (@estebanlamothe) el 14 de Feb de 2017 a la(s) 2:45 PST

Días atrás, en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad, entrevistado por Moskita Muerta y Nilda Sarli, Lamothe volvió a referirse al rumor que lo señaló como tercero en discordia en la separación de Adrián Suar y Griselda Siciliani.

“Fue duro porque lo que decían era mentira y tuve que salir a hablar de un tema que no tenía ganas de hablar, pero también entendía que era parte del juego y que me estaba pasando eso porque me estaba yendo bien”.

En septiembre de 2016, Zylberberg hizo frente a los rumores de infidelidad de Lamothe y Sicialiani y salió a defender a su por entonces pareja y padre de su hijo.

En octubre de ese mismo año, con Siciliani separada de Suar, Julieta y Esteban intentaron alejar los rumores de ruptura viajando en familia y buscando un nuevo hogar.

Finalmente, según Paparazzi, mayo de 2017 los encontró separados. El tiempo dirá.