La Federación Económica de Mendoza (FEM) aseguró que el fallo de la Suprema Corte que incrementa las indemnizaciones laborales va a perjudicar a los negocios locales y podría generar más cierres.

La Justicia estableció que al momento de calcular los intereses que la patronal debe pagar, se contemplará la tasa para préstamos de libre destino a 36 meses. Según el vicepresidente de la FEM, Alejandro Orlando, este interés es perjudicial si se aplica a los despidos.

“En la actualidad, estos casos están en el tapete porque ocurren cierres indiscriminados: hay menos plata en circulación, por lo tanto, menos consumo. Aumentar las indemnizaciones agrava mucho el panorama”, señaló.

En los casos de los accidentes, por otro lado, Orlando indicó que el proceso inflacionario resulta igual de perjudicial en varios casos. “Son dos escenarios diferentes: en uno no queremos que se agrave la situación de las pymes y, en el otro, el esquema de estas tasas de interés interviene en las situaciones de accidente de trabajo”.

Con respecto a este último punto, el vicepresidente explicó: “En Mendoza, los juicios laborales son una constante, no merman, por lo que la indemnización perjudica todo, ya que algunas pymes pueden sobrellevarlo, pero otras van a tener que cerrar”.

El reciente fallo del máximo tribunal, con fecha del 15 de mayo, encarece, en términos generales, las indemnizaciones laborales, generó preocupación en la entidad local, ya que considera que puede sentar jurisprudencia, con el consiguiente impacto negativo en pequeñas y medianas empresas y negocios de la provincia.

La causa es la CUIJ N°13-00844567-7/1 caratulada “Galeno ART SA N°26.349. Cruz Pedro Juan contra Mapfre ART SA por accidente sobre recurso extraordinario de Casación”.

La entidad comandada por Adolfo Trípodi hizo hincapié en la crisis que viven las empresas locales y encendió las alarmas tras el fallo de la Corte. “De ninguna manera pretendemos ignorar los derechos del trabajador, pero nos preguntamos: ¿Quién se ocupa de las fuentes de trabajo?”.

Y agregó: “Los negocios de Mendoza no están en condiciones de afrontar más costos de los actuales; si se cierran, también se pierden miles de empleos que, dudosamente, se recuperen”.

"Se abren dos caminos"

El ministro de Gobierno Dalmiro Garay aseguró que, tras el fallo de la Corte, se abren dos caminos. “Conviene arreglar el juicio antes de que arranque o alienta la litigiosidad”, señaló. En este sentido –según el funcionario– la segunda opción es la más posible. Por eso, se mostró crítico y manifestó: “Puede ir a contramano de lo que pretende el Gobierno”.

En el Ejecutivo no esperaban esta decisión del máximo tribunal porque, si bien, se aplica sólo a un caso particular, considera que puede marcar un rumbo “peligroso”. Por eso, cerca de Cornejo pronostican que una chance más que concreta es que ahora a los abogados no les interese resolver rápidamente un juicio, estirando los plazos.

“Se fomenta que se litigue más con la misma cantidad de jueces”, indicó Garay. Actualmente, un juicio laboral demanda entre 2 y 3 años, lapso que ahora podría ampliarse.

Por eso, el fallo de la Corte no cayó bien en el oficialismo. Incluso, Alfredo Cornejo se quejó en reiteradas oportunidades de la llamada “industria del juicio”. Incluso a mediados de abril, presentó un proyecto de ley que busca disminuir la litigiosidad en el ámbito de los juicios laborales en la provincia a partir de la creación de la Oficina de Conciliación Laboral.