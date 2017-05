Laura Miller estalló porque Traut se amigó con Romeo Turrín:

Lo que comenzó como un caso policial por el hackeo de cuentas bancarias y la detención de Nicolás Traut, marido de Laura Miller, se terminó convirtiendo en una batalla judicial que también incluye violencia de género. Pero además, y tras un curioso encuentro del todavía marido de la cantante, con Romeo Turrín, ex pareja de ella a la que acusó de golpearla, ahora la pelea traspasó varias fronteras.

En algún momento, cuando Laura se encontraba en pleno proceso contra Turrín por violencia de género, el propio Traut había lanzado la frase de que quería “pegarle un tiro en la cabeza” al ex de su mujer.

Sin embargo, ahora ambos se cruzaron en los pasillos de América TV e hicieron las paces. “Romeo perdoname si te falte el respeto”, dijo el automovilista, mientras que Turrín respondió: “Yo no tengo ningún problema con él. Creo que en algún punto pudo haber estado manipulado por ella”

Esta conversación provocó la furia de Miller, que realizó un fuerte y extenso descargo en Facebook: “Ahora entienden porque Traut le dio la mano en Televisión a otro Sr. que ya cumplía una Probation también por Violencia de Genero? La dignidad no la recuperás más después de lo que hiciste. Verte hacer eso fue lo más bajo que puede hacer un ser humano, ya que sabías todo lo que yo había sufrido por el anterior y las causas que tenía”.

“Mentiste con todo. Y voy a publicar cada acto violento. Los invito a todos a volver a ver en youtube cuando el Sr. Traut decía que jamás me pegó en programas de América tv. Hay muchos mensajes y audios. Tres registros en Prefectura de las veces que tuvo que ir al departamento, los vecinos, la seguridad del edificio. Los mensajes salen de ¡TU TELÉFONO AL MIO Y VICERVERSA. Que chip ni que chip ! Te quiero escuchar decirlo a vos Traut . O muestro en cámara yo de qué teléfono salen?”, prosiguió la artista.

“Me arruinaste la vida y perdoné cosas imperdonables por no haber resuelto mi experiencia anterior. Pero ya no perdono más. Ni vos ni nadie va a llamarme mentirosa nunca más. Y los que lo sigan haciendo tendrán demandas por injurias”, concluyó