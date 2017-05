El gracioso enojo del hijo de Jimena Barón con Del Potro

El debut de Juan Martín Del Potro en Roland Garros tuvo un espectador de lujo. Tras cinco años de no participar en ese Grand Slam, el tandilense volvió a la arcilla francesa. Sin embargo, su trabajo lo mantiene alejado de su pareja, la actriz Jimena Barón. Ella trata de acompañarlo en lo máximo de lo posible en sus viajes, como hizo con el Masters 1000 de Roma y el ATP de Lyon.

En esta ocasión Barón no pudo estar presente en París pero se puso el despertador bien temprano para ver a su hombre jugar en vivo contra Guido Pella. Y su hijo de 3 años, Morrison, tampoco se lo quiso perder.

El pequeño estaba tan emocionado de verlo que le gritó a la pantalla de su televisor para que ‘Delpo’ lo escuchara: “No me saluda“, se lamentó. Al ver lo contrariado que estaba su hijo, Barón lo animó: “¿No te saludó no? A ver, saludalo”. “Juan acá estamos. Nos levantamos a las 6:30 AM”, siguió la actriz.

“¡Juan, Juan! No nos da bola“, dijo el chico. El tierno momento fue grabado por la actriz que luego lo compartió en las stoires de Instagram.