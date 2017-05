Son muchos años y muchos rostros. Pero, la peor cara de la impunidad y de la dilación de los tiempos judiciales tiene nombre y apellido. El cierre de la causa del ex Banco Mendoza, que puso en evidencia las maniobras ilegales del ex banquero y empresario menemista Raúl Moneta, debe servir para que la Provincia no permita nunca más este tipo de atropellos y avasallamientos delictuales con los fondos de todos los que confiaron en esa administración.

También hay que recordar a sus socios mendocinos: empresarios que en la actualidad se pasean y se muestran sin pudor alguno, como si nada hubiese pasado.

Por eso, debe existir un Estado fuerte y comprometido con la transparencia y en contra de la corrupción y el negocio de unos pocos. Es necesario que este tipo de casos se investigue a fondo, con plazos procesales más ágiles y menos burocráticos.

No hace falta ir muy lejos. La diferencia con Brasil está a la vista y es menester de la actual gestión empezar a desandar el camino en esa dirección. Hace falta más decisión y el compromiso de ponerle fin a la impunidad, de una vez por todas, y en los tiempos justos.