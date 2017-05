Las definiciones más picantes de Lanata en Intratables

El periodista Jorge Lanata brindó una extensa entrevista en Intratables y abordó sin filtros las cuestiones de coyuntura política pero también sobre la historia reciente de la Argentina.

Las siguientes fueron sus definiciones destacadas:

– "El Gobierno ganó (las elecciones) de pedo. Ahora creen que ganaron por ellos. Es normal, cuando ganás, te la creés".

– "Macri no es un líder político. Cree que no hay que correr la línea de lo que la gente quiere y yo creo lo contrario".

– "Hay una crisis de roles en la sociedad y esa crisis abarca a los políticos y a los periodistas, que estamos corridos de nuestro rol".

– "La grieta es lo más difícil que nos sigue pasando, aunque digan que somos todos felices".

– "Necesitamos que las cosas vuelvan a lo básico, hay una distorsión sobre lo que es bueno o malo. A mi hija le tengo que decir que si le pasa algo en la calle tiene que ir a contarle al de azul, no que el de azul es malo".

– "Con Horacio Verbitsky terminé mal, nunca fui su amigo. Él es capaz de dispararle a un tipo desarmado en un sótano, yo no".

– "La generación del 70 nos cagó y nos terminó de cagar con el kirchnerismo".

– "Macri se equivocó el año pasado, cuando por una cuestión político-partidaria decidió que Cristina no tenía que ir en cana. Eso hubiera sido un punto de inflexión en la historia argentina, un mensaje al público de que acá se acabó la joda. De 1810 para acá, todos los presidentes hablan con los jueces".

– "Si durante este Gobierno me entero que hay un negocio, lo cuento, yo no nací con Macri. No necesito hacer periodismo oficialista u opositor".

– "Hace poco pensaba que el Gobierno perdía las próximas elecciones, pero ahora creo que gana".

– "Si sé que el Papa es peronista, es un error del Papa, no mío. Si yo lo sé es porque él me lo hizo saber y eso es un error grave. Es un maestro del marketing y cuando termine debería ir a Wall Street, a una agencia de publicidad. No es inocente que le mande una carta a Milagro Sala".

- "El periodismo de C5N es una vergüenza, inventan barbaridades muy fáciles de desmentir".

- "No creo en el concepto de periodismo militante, de ningún tipo. Periodismo militante es propaganda".

- Si yo me entero de que hay algún negocio de ese tipo para contar, lo voy a contar, porque yo no nací con Macri, ni me voy a morir con Macri. Yo no voy a ser tan tarado".