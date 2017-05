Obligaron a una niña de 11 años a casarse con su violador

Cuando tenía tan solo 11 años, Sherry Johnson descubrió un día que estaba a punto de casarse con un miembro de su iglesia –de 20 años de edad– que la había violado.

"Me obligaron", comentó Johnson a 'The New York Times'. Se había quedado embarazada y las autoridades de bienestar infantil estaban investigando el caso, por lo que su familia y funcionarios de la iglesia decidieron que la manera más sencilla de evitar la apertura de un procecimiento criminal era organizar una boda.

Johnson fue violada por un sacerdote y un parroquiano y dio a luz a una niña cuando tenía tan solo 10 años de edad (el acta de nacimiento lo confirma, según el periódico). El certificado de matrimonio indica su fecha de nacimiento, por lo que los funcionarios eran conscientes de su edad.

La mujer asegura que su familia asistía a una conservadora iglesia pentecostal y que otras chicas menores de la misma parroquia también se casaban a menudo con hombres mayores. Como explica Johnson, el matrimonio se contraía a menudo para ocultar violaciones por los mayores de la iglesia.

Ahora Johnson, que ha dado a luz a nueve hijos en total, lucha para establecer una edad mínima para poder contraer matrimonio, la cual no está actualmente fijada en su estado natal, Florida. Además, la mujer participa en un movimiento de ámbito nacional para acabar con el matrimonio infantil en Estados Unidos.