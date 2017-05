Laura Fernández y Fede Bal, frente a frente en el Bailando

Federico Bal y Laurita Fernández inauguraron la pista de Bailando por un Sueño 2017 con una coreografía de “Turn the best around”, de Gloria Estefan. Como era de esperarse, hablaron de su escandalosa separación en medio de rumores de infidelidad del actor con su ex, Florencia Marcasoli.

En la previa, el hijo de Carmen Barbieri confirmó su separación y asumió la responsabilidad: “Hubo cosas que no hice bien, me equivoqué”.

“Yo sigo sintiéndome suyo. No es de posesión, es una realidad. Yo siento que soy su novio, pero es una sensación mía”, dijo Federico ante la consulta de Marcelo Tinelli sobre la relación.

“Estamos separados. Pasó algo que terminó con la relación. Hay algo que yo no hice bien. Me equivoqué. Estoy arrepentido. Muchos pensaron que esto estaba armado”, agregó.

Por su parte, Laurita se mostró incómoda y replicó: “Sería lindo venir acá felices, pero claramente no. Si estás empezando una relación con alguien, no podés tener dos relaciones en paralelo. Estaba todo claro. Somos humanos, puede pasar, pero a mí me dolió y me decepcionó”.

“Las cosas estaban claras cuando hablamos. A mi me dolió y me decepcionó, por todo lo que habíamos puesto”.

Mientras los ex novios hablaban, Marcelo Polino hizo un tremendo gesto respecto a las “aventuras” de verano que tuvo Federico con Flor Marcasoli.

Tras hablar de su separación, la pareja de baile abrió con música disco la pista.

A la hora de las devoluciones, Ángel de Brito (7) echó más leña al fuego y generó el enojo de Fede. “Parece que hablan de conflictos distintos cuando los escucho”, observó. “Hablamos del mismo”, replicó el actor.

“Tranquilizate, no te pongas nervioso. Yo no estuve con Marcasoli, estuviste vos y te descubrieron. Bajame el tonito porque te estoy hablando bien”, pidió el integrante del jurado. “Es mi forma de hablar, sabás que te aprecio”, respondió el hijo de Carmen Barbieri.

“Esperaba un poco más en el baile. No sé si fue por su conflicto, pero vi fallas que ustedes no pueden tener”, agregó el periodista.

A Pampita (10) le encantó la coreografía: “Tuvo muchos momentos distintos y la vi muy fluida”.

Moria (voto secreto) observó cierta tensión, aunque sostuvo: “De cualquier manera estuvieron espléndidos”.

En tanto, Polino (5) concluyó: “A la coreo le faltó alegría. Si han fingido tantas cosas, pueden fingir alegría también”.

Total: 22 puntos.



Fotos: Ideas del Sur/Negro Luengo