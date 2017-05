Videos: estas son las tres bombas que Apple le tira a Android

En la eterna lucha entre las marcas acaba de darse un round más entre Apple y Android, aunque el primero es quién ha asestado el primer puñetazo.

Sucede que la compañía de la manzanita acaba de compartir 3 videos muy sugerentes que le pegan, aunque no de manera directa, a la competencia que utiliza Android como plataforma móvil.

En el primer clip Apple hace hincapié en la seguridad, tratando de proclamarse el líder en este rubro en el mundo informático, en detrimento del vapuleado Android con sus enormes huecos. Más allá de que iOS también es vulnerable, como cualquier otro sistema operativo, es cierto que ofrece un grado de seguridad algo superior al que ofrece Android, aunque no tanto como para burlarse en un video y hacer una bandera de ello.

El segundo video hace referencia a lo sencillo que es pasar los contactos desde otra plataforma hacia el iOS de Apple. En esto hay muuuuchas dudas dado que por tradición el OS de la manzanita no ha sido taaan abierto en este sentido, basta con mencionar que no permite el intercambio mediante Bluetooth o NFC de tarjetas de contactos u otros archivos, con lo cual la burla en el segundo clip no tiene mucho sustento.

El tercer video se centra en los colgazos de Android que hacen que la experiencia sea un tanto a los tirones. A esto hay que tomarlo con pinzas dado que Apple sólo fabrica terminales de alta gama, y si se trata de competir en este segmento hay que decir que los Samsung o similares tienen especificaciones muy potentes, lo suficiente como para no tener el problema marcado en el video.

De todos modos siempre sale alguien a bancar a Android con un video como el que compartimos a continuación, el cual insinúa que comprar un iPhone es plata quemada.