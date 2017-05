¡Lográ una mirada de fuego este otoño!

Si sos de las mujeres que solo usan sombras marrones para sus ojos, tal vez esta nota haga que cambies por un tono diferente y un tanto más osado. ¿Cuál? El rojo…¡sí! Esa tonalidad llega como una nueva tendencia en esta temporada otoño invierno para embellecer las miradas de las más atrevidas.

"Miradas de fuego": la tendencia que se impone esta temporada otoño invierno para tus ojos.

Si viste la última entrega de la gala del MET, seguramente que te llamó la atención el makeup de las cantantes Selena Gomez, Rihanna o de la actriz Jennifer Connelly quienes eligieron el rojo para sus looks.

Selena Gómez

Hoy, Mujeres de ElSol.com.ar, te acerca algunos tips para lucir esta tendencia con personalidad y mucho glam.

"Miradas de fuego"

Potente y absolutamente de carácter. Así podríamos definir la sensación al ver una mirada enmarcada por tonalidades rojizas. Y es que si bien estamos acostumbradas a este color en la paleta de tonos del maquillaje -en labios y rubores-, pensar en llevarlo en nuestros párpados involucra toda una osadía.

Antes que nada, si vas a seguir esta tendencia, recordá siempre que el resto del makeup que emplees deberá ser lo más minimalista que puedas así no recargás tu rostro innecesariamente. El mejor tono para acompañar a las sombras rojizas será el nude.

Algunos consejos para un mejor resultado según las expertas de belleza son:

# Aplicar gotas para los ojos para que no se vean rojos y no se confunda con una infección o alergia.

# Enmarcar la mirada con máscaras y un delineado negro sutil, algo que le dé un contorno al ojo y un contraste entre el rojo que se aplique.

# Se pueden usar tanto colores mate como satinados, pero los primeros dan mayor contraste.

El nude es el color ideal para complementar un look con sombras rojas.

Según la paleta cromática, estos colores son opuestos a los tonos verdes, azules o color miel y también gente que no tenga la piel excesivamente pálida por lo que debería verse mejor en personas con ojos de ese color; no obstante no es una regla en absoluto y mujeres con ojos más oscuros pueden lucir espectaculares.

En tanto que no se recomienda usar este look para aquellas que tengan piel blanca con tendencia rojiza, porque esto resaltará aún más.

Estas sombras rojizas las podemos utilizar en su versión más extrema y potente o bien en tonalidades más suaves y apagadas. Sin embargo, para aquellas mujeres que no se animan al rojo, una buena opción puede ser un tono más bordeau o marsala, el cual también aportará mucha personalidad a tu mirada. ¿Te animás a usar los rojos para tu mirada?