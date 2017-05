Desio: "Será un lindo desafío estar con las juveniles de AFA"

Hermes Desio asumirá en los próximos días como nuevo coordinador de las selecciones juveniles de AFA y se sumará a la estructura que encabezará Juan Sebastián Verón como responsable máximo del área.

El entrenador, que desde hace cuatro años supervisa el fútbol juvenil de Estudiantes de La Plata, remarcó que “hablo porque ya lo dijo Sebastián (Verón) pero todavía no hay nada confirmado, faltan los anuncios y será un lindo desafío estar con las juveniles de AFA”.

En una entrevista en vivo que realizó en el programa “Fuera de Juego” de Qm Noticias, Desio destacó que “los que trabajamos en juveniles debemos entender y aprender que las selecciones son nuestro reflejo en el mundo. Hoy hay mucho trabajo por hacer”.

“Me dio lástima y bronca por los chicos y también por Claudio (Ubeda) que no pudieran hacer un buen mundial, porque ellos no tienen la culpa de lo mal que se hizo todo en los últimos años. Las cosas no son por casualidad”, argumentó el entrenador.

Luego añadió que “no puede pasar que se le nieguen jugadores a la selección, creo que debemos dejar de lado los egos y pensar que la Selección va a potenciar a los jugadores. La Selección tiene que ser de todos”.

Desio reconoció que no es momento de tirar nombres, porque faltan hacer reuniones y que todo quede oficializado, aunque si sostuvo que “hay una idea sobre la estructura que tendrán los cuerpos técnicos y esta semana habrá definiciones”.

El entrenador explicó que “hoy por ejemplo la Sub 15 de Argentina no existe, la gente que está no pudo entrenar y no es por falta de ganas. En este grupo seguramente me acompañará Alejandro Saggesse que trabaja con nosotros en Estudiantes”.

Al hacer referencia a la llegada de Jorge Sampaoli al seleccionado mayor resaltó que “lo conozco mucho, porque Jorge (mi hermano) es el profe de él de hace más de 20 años. Ojalá pueda lograr lo que hizo en Chile. Tanto en la U. Católica como en la selección hizo un gran trabajo”.

“Con relación al Sub 20 la idea es que sea responsabilidad del cuerpo técnico de la Selección Mayor. Hoy con 20 años son casi todos profesionales y jugadores de primera. Nos parece que es lo mejor”, puntualizó.

Al hacer referencia su trabajo en Estudiantes aseveró que “el proyecto debe continuar más allá de los nombres. Está dando sus frutos y los seguirá dando. Estudiantes es un club muy especial, se trabaja de manera muy placentera y cuesta irse pero es una gran oportunidad”.

Por último dijo: “a veces pienso que estaría bueno trabajar con profesionales pero siempre lo hice con los chicos, con juveniles y me siento muy a gusto con ellos, siento que es dónde mejor me desenvuelvo. No estoy de acuerdo con los que critican a los pibes. Con las herramientas que hay hoy les aseguro que los chicos saben mucho de fútbol”.