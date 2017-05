Meningitis: preocupación en la escuela de Rodeo del Medio por la desinfección

La muerte de un niño de 7 años por meningitis puso en alerta a la comunidad educativa del establecimiento 1-743 de Rodeo del Medio, Maipú. Para calmar los ánimos, desde el departamento de Epidemiología explicaron que no existe un "brote" de la enfermedad por lo que recomiendan "no alarmarse". Esto, porque el chico fue internado hace dos semanas y su deceso se produjo el domingo, sin que en la mencionada escuela se hubiera puesto en marcha un protocolo al respecto.

En Mendoza se presentan alrededor de 70 casos de meningitis por año. Según explicó Gonzalo Vera Bello, del departamento de Epidemiología, la mayoría de estos casos son de tipo viral y los tratamientos son de rápida evolución. Ahora bien, en el caso del niño de 7 años, la enfermedad tenía una particularidad.

"El niño que falleció en el Notti presentaba un cuadro de meningitis provocada por la bacteria neumococo pero presentaba una enfermedad de base de tipo neurológica", señaló Vera Bello.

A este caso se le suman tres más: un chico de 10 años - alumno de escuela Justo López de Gomara de Guaymallén- que se encuentra internado en el sanatorio Fleming y dos niños pequeños que están en el Notti.

Desde el Ministerio de Salud explicaron que los casos corresponden a meningitis de tipo viral y que evolucionan favorablemente.

Sin embargo, los padres de los alumnos de las escuelas de Maipú y Guaymallén manifestaron su preocupación por la salud de los chicos que asisten a estos establecimientos.

Una mamá de la escuela Justo López de Gomara reveló que la institución no informó a la comunidad educativa sobre lo ocurrido y que se enteraron por "los grupos de WhatsApp". Además, la mujer señaló que no sabe si realizaron desinfección porque no hubo suspensión de clases.

Por su parte, padres de la escuela de Rodeo del Medio -donde era alumno el chico fallecido- expresaron su malestar por la demora de las autoridades en realizar la desinfección.

Ante estos temores por una supuesta dilación de los organismos sanitarios, Vera Bello indicó que para este tipo de caso no se requiere llevar adelante medidas extraordinarias.

"Las desinfecciones no son indicadas para este tipo de casos pero las escuelas las realizan para brindar tranquilidad a los padres", agregó el médico.

¿La meningitis se puede prevenir?

Ricardo Diumenjo, médico pediatra, explicó que la mayoría de las meningitis son virales por lo que no existen vacunas ni mecanismos de prevención.

"En el caso de meningitis bacteriana es importante hacer desinfección a los contactos más cercanos y hacer un tratamiento con antibióticos", indicó.