Imputaron a dos ex funcionarios de Paco Pérez por enriquecimiento ilícito

El fiscal Juan Manuel Bancalari imputó este martes por enriquecimiento ilícito a dos ex funcionarios del gobierno de Francisco Pérez. Se trata de los ex ministros de Transporte, Diego Palau Martínez y Pablo Rousseau, denunciados por el senador provincial de Libres del Sur, Ernesto Mancinelli bajo la sospecha de que habían aumentado durante la gestión justicialista su patrimonio personal de manera irregular.

La denuncia fue presentada en enero de 2016, cuando apenas arrancaba la gestión de Alfredo Cornejo, en un primer momento contra Rousseau. El legislador remarcaba que, entre 2008 y 2015, el ex ministro había aumentado su patrimonio un 300%, sin tener otros ingresos demostrados más que los cargos públicos. En ese interín, se apuntaba que Rousseau pasó de tener cuatro fincas a tener quince propiedades más en la zona de Valle de Uco.

Según estimó Mancinelli al ser consultado por El Sol, se estimaba que en conjunto esas propiedades tenían un valor de 20 a 30 millones de pesos, aunque Rousseau apenas había sido funcionario de tercera línea en una gran parte de la gestión justicialista -desde el 2008- y recién en los últimos meses fue nombrado como ministro de Transporte, luego de que Martínez Palau renunciara para abocarse a la campaña electoral.

Un mes más tarde, el senador de Libres del Sur amplió su denuncia e involucró al ex candidato a vicegobernador por el Frente para la Victoria, Martínez Palau. En la ampliación se pedía investigar si el padre de Rousseau -Carlos Pablo, jubilado- era testaferro de los dos ex funcionarios.

En ese punto, había llegado a las manos de Mancinelli un documento importante para la investigación: un boleto de compra venta con sustanciales diferencias con la escritura final.

Ahí entraba otro nombre clave que había pasado por la misma área, el de Andrés Da Rold, secretario de Transporte con Celso Jaque -luego pasó al Senado provincial-.

Las sospechas apuntaban a que a través de Rousseau padre habían comprado una propiedad a una sociedad anónima cuyo apoderado era el padre de Da Rold. Lo curioso es que mientras en el boleto de compra venta figuraban Martínez Palau y Rousseau (h), la escritura finalmente se hizo a nombre de Rousseau padre.

Otra diferencia notable figuraba en el monto que se había pagado por la propiedad. Mientras que en el boleto de compra venta figuraba por casi tres y millones y medio de pesos, en la escritura la cifra era mucho menor, unos 982 mil pesos.

"Esto nos termina de convencer que el padre de Rousseau era el testaferro", sostuvo Mancinelli.

Con la imputación, la Justicia da crédito a la posibilidad de delito por parte de los ex funcionarios. Hoy, ambos ex funcionarios viven de la actividad privada. Martínez Palau recientemente lanzó su espacio político en el peronismo mendocino mientras se dedica a su estudio de abogacía. En tanto, Rousseau se refugió en San Carlos.

Si bien ambos compartían la misma área y eran muy cercanos, la investigación judicial terminó por separarlos.

"Para nosotros es de suma importancia que no haya un mensaje de impunidad. Uno de los principales problemas que tuvo el kirchnerismo es que la corrupción pasó a ser una matriz de su gestión y que se hicieron muchas políticas públicas para hacer negociados", sintetizó Mancinelli. Y agregó: "Dejaron una provincia fundida, y algunos funcionarios salieron enriquecidos; esa plata es la que faltó para pagar sueldos o insumos en los hospitales".

Ambos ex ministros de Transporte se suman a la lista de ex funcionarios imputados por la Justicia, donde aparecen el ex gobernador Francisco Pérez -por incumplimiento de los deberes de funcionario público en una licitación petrolera- y la ex ministra de Cultura, Marizul Ibañez -por irregularidad en contrataciones de Cultura-.