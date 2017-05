Kranevitter le metió presión a Alario para que se quede en River

Parece difícil que River pueda retener por mucho tiempo más a Lucas Alario. El delantero es seguido de cerca por muchos clubes de Europa y, más temprano que tarde, le llegará el momento de partir. Sin embargo, los hinchas no quieren saber nada con la posibilidad de perderlo: "Que se quede y se deje de romper los huevos", aseguró Matías Kranevitter, que dejó de lado su rol de futbolista y opinó como un fanático del Millonario más.

En diálogo con radio Güemes, el Colorado se mostró muy contento con el presente del equipo de Marcelo Gallardo, al que siempre sigue a la distancia: "No me sorprende este gran momento del club porque tiene un gran entrenador. Ojalá que pueda ser campeón de la Libertadores y del torneo". El mediocampista, además, descartó que su regreso a Núñez se produzca en un futuro cercano: "Se termina el préstamo con Sevilla y tengo que volver a Atlético de Madrid. Me gustaría quedarme ahí, porque es donde quiero triunfar. A River voy a tener la posibilidad de volver, pero quiero tener éxito en Europa".

Por otra parte, el ex-Atlético de Madrid -adonde deberá regresar tras la finalización del préstamo- se refirió al flamante técnico de la Selección argentina, Jorge Sampaoli: "Vive para el fútbol: llega temprano, se va tarde... es muy exigente en todo sentido". "Sampaoli me pedía que me muestre, que pida siempre la pelota. El 5 es un jugador clave para él", contó.