Estos son todos los nominados a los premios Martín Fierro

El próximo 18 de junio, en el Hotel Hilton de Puerto Madero, se realizará una nueva entrega de los premios Martín Fierro a lo mejor de la producción de la televisión abierta de 2016 que entrega APTRA.

Conocé la lista con todos los nominados:

UNITARIO Y/O MINISERIE

El Marginal (Juan Minujín – Martina Gusmán. Canal 7)

Sí Sólo Sí (Televisión Integrada) (Diego Albarenga y Johanna Francella – Canal 7)

Silencios de Familia (Adrián Suar, Julieta Díaz, Florencia Bertotti – El Trece)

FICCIÓN DIARIA

Educando a Nina (Griselda Siciliani, Esteban Lamothe y Elenco – TELEFE)

La Leona (Pablo Echarri, Nancy Dupláa, TELEFE)

Los Ricos No Piden Permiso (Luciano Castro, Araceli González y Elenco – El TRECE)

PERIODÍSTICO

Animales Sueltos (Alejandro Fantino – América)

Intratables (Santiago Del Moro – América)

Periodismo Para Todos (Jorge Lanata – El TRECE)

HUMORÍSTICO / DE ACTUALIDAD

Bendita (Beto Casella – Canal 9)

NotiCampi (Martín “Campi” Campilongo – TELEFE)

Polemica en el bar (Mariano Iudica, Miguel Ángel Rodriguez, Tristán – TELEFE)

DEPORTIVO

Carburando (Eduardo González Rouco – EL TRECE)

Fútbol Para Todos (Canal 7)

Juegos Olímpicos Río 2016 (Miguel Osovi, Gustavo Kuffner – Canal 7)

NOTICIERO

América Noticias 2da Edición (Mónica Gutiérrez, Guillermo Andino – América)

Telefe Noticias a las 20 (Rodolfo Barili, Cristina Pérez – TELEFE)

Telenoche (María Laura Santillán, Santo Biasatti – EL TRECE)

Televisión Pública Argentina Noticias a las 20 Horas (Daniel López, Mariel Fitz Patrick, Román Iucht – Canal 7)

INTERÉS GENERAL

Cocineros Argentinos (Guillermo Calabrese, Juan Braceli, Ximena Saenz y Juan Ferrara – Canal 7)

La Noche de Mirtha (Mirtha Legrand – El TRECE)

MDQ Para Todo el Mundo (Eugenio y Sebastián “Culini” Weinbaum – El TRECE)

MUSICAL

En Estéreo (Ernestina Pais – Canal 9)

La Peña de Morfi (Ivana Nadal, Gerardo Rozín – TELEFE)

Pasión (Marcela Baños, Lisandro Carret – América)

MAGAZINE

El Diario de Mariana (Mariana Fabbiani, Ángel De Brito – El Trece)

Intrusos (Jorge Rial – América)

Morfi, Todos a la Mesa (Carina Zampini, Gerardo Rozín – TELEFE)

PANELISTA

Diego Leuco (El Diario de Mariana – El Trece)

Diego Brancatelli (Intratables – América)

Paulo Vilouta (Intratables – América)

CULTURAL / EDUCATIVO

Ambiente y Medio (Sergio Federovisky – Canal 7)

El País en Escena (Gabriela Toscano, Carlos Rivas – Canal 7)

Si Te He Visto No Me Acuerdo (Felipe Pigna – Canal 7)

ENTRETENIMIENTOS

Como Anillo al Dedo (Gimena Accardi, Nicolás Vázquez – El TRECE)

Pasapablabra (Iván De Pineda – EL TRECE)

Susana Giménez (Susana Giménez – TELEFE)

REALITY

Dueños de la cocina (Alejandro “Marley” Wiebe – TELEFE)

Pesadilla en la Cocina (Christophe Kyrwonis – TELEFE)

Showmatch (Marcelo Tinelli – El TRECE)

INFANTIL / JUVENIL

Los Creadores (TELEFE)

Panam y Circo (Laura “Panam” Franco – EL TRRECE)

Piñon en Familia (Fabián Gómez “Piñon Fijo” – EL TRECE)

LABOR EN CONDUCCIÓN FEMENINA

Carina Zampini (Morfi, Todos a la Mesa – TELEFE)

Mariana Fabbiani (El Diario de Mariana – EL TRECE)

Mirtha Legrand (Almorzando Con Mirtha Legrand y La Noche de Mirtha – EL TRECE)

Pamela David (Desayuno Americano – América)

Susana Giménez (Susana Giménez – TELEFE)

LABOR EN CONDUCCIÓN MASCULINA

Guido Kaczka (A todo o nada, Hacélo Feliz, Los 8 Escalones – EL TRECE)

Iván De Pineda (Pasapalabra – Resto del Mundo – El Trece)

Leandro “Chino” Leunis (Escape Perfecto, BOOM!, Moisés el Adelanto – TELEFE)

Marcelo Tinelli (Showmatch – EL TRECE)

Santiago del Moro (Intratables – América)

LABOR PERIODÍSTICA FEMENINA

Luciana Geuna (Periodismo Para Todos, Telenoche – EL TRECE)

María Belén Aramburu (Morfi, Todos a la Mesa – TELEFE)

Romina Manguel (Periodismo Para Todos – EL TRECE)

LABOR PERIODÍSTICA MASCULINA

Luis Novaresio (Desayuno Americano – América)

Ricardo Canaletti (Noticiero Trece, Telenoche – EL TRECE)

Reinaldo Sietecase (Telefe Noticias a las 13, Telefe Noticias a las 20 – TELEFE)

CRONISTA / MOVILERO

Dominique Metzger (Telenoche – EL TRECE)

Ignacio Otero (Telenoche, Periodismo Para Todos – EL TRECE)

Sebastián Domenech (Arriba Argentinos, Noticiero Trece – EL TRECE)

ACTOR PROTAGONISTA EN UNITARIO Y / O MINISERIE

Adrián Suar (Silencios de Familia – EL TRECE)

Juan Minujin (El Marginal – Canal 7)

Luis Machín (Las Palomas y Las Bombas – Canal 7)

ACTRIZ PROTAGONISTA EN UNITARIO Y / MINISERIE

Florencia Bertotti (Silencios de Familia – EL TRECE)

Julieta Díaz (Silencios de Familia – EL TRECE)

Martina Gusmán (El Marginal – Canal 7)

ACTOR PROTAGONISTA DE FICCION DIARIA / COMEDIA

Diego Ramos (Educando a Nina – TELEFE)

Esteban Lamothe (Educando a Nina – TELEFE)

Rafael Ferro (Educando a Nina – TELEFE)

ACTOR PROTAGONISTA DE FICCION DIARIA / DRAMA

Gabriel Corrado (Por Amarte Así – TELEFE)

Juan Darthes (Los Ricos No Piden Permiso – EL TRECE)

Luciano Cáceres (Los Ricos No Piden Permiso – EL TRECE)

Pablo Echarri (La Leona – TELEFE)

ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCION DIARIA / COMEDIA

Griselda Siciliani (Educando a Nina – TELEFE)

Jorgelina Aruzzi (Educando a Nina – TELEFE)

Julieta Zylberberg (Loco Por Vos – TELEFE)

ACTRIZ PROTAGONISTA DE FICCION DIARIA / DRAMA

Araceli González (Los Ricos No Piden Permiso – EL TRECE)

Julieta Cardinali (Los Ricos No Piden Permiso – EL TRECE)

Nancy Duplaá (La Leona – TELEFE)

LABOR HUMORÍSTICA

Antonio Gasalla (Susana Giménez – TELEFE)

Claudio Rico (Showmatch – EL TRECE)

Martín Campilongo “Campi” (Noticampi – TELEFE)

ACTOR DE REPARTO

Carlos Portaluppi (El Marginal – Canal 7)

Miguel Ángel Solá (La Leona – TELEFE)

Raúl Taibo (Los Ricos No Piden Permiso – EL TRECE)

ACTRIZ DE REPARTO

Gloria Carrá (Silencios De Familia – EL TRECE)

Maite Zumelzu (Por Amarte Así – TELEFE)

Mónica Antonópulos (La Leona – TELEFE)

REVELACIÓN

Andrea Rincón (La Leona – TELEFE)

Brian Buley (El Marginal – Canal 7)

Paula Cancio (La Leona – TELEFE)

AUTOR / LIBRETISTA

Adrían Caetano, Guillermo Salmerón (El Marginal, Canal 7)

Javier Daulte (Silencios de Familia – EL TRECE)

Pablo Lago, Susana Cardozo (La Leona, TELEFE)

DIRECTOR

Alejandro Ripoll (Showmatch – EL TRECE)

Daniel Barone (Silencios de Familia – El TRECE)

Luis Ortega, Javier Pérez, Mariano Ardanaz, Alejandro Ciancio (El Marginal – Canal 7)

CORTINA MUSICAL

Educando a Nina (Palito Ortega y La Mona Giménez – Educando a Nina – TELEFE)

María Marìa (Miss Bolivia – La Leona – TELEFE)

Silencios de Familia (Diego Torres, Silencios de Familia – El Trece)

AVISO PUBLICITARIO

Buenas Migas (Opera. Arcor – Young & Rubicam)

Calles Felices (Fiat – Leo Burnett)

Ellos Saben (Infinia Diesel. YPF – Liebre Amotinada)

PRODUCCIÓN INTEGRAL

El Marginal (CANAL 7)

Periodísmo Para Todos (EL TRECE)

Showmatch (EL TRECE)