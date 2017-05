Rocío Oliva tras la imputación: “Lo único que me importa es Diego”

Rocío Oliva se presentó en la Fiscalía de violencia de género de Tigre, para notificarse de su imputación por amenazar a Dalma y Gianinna Maradona. Además, el fiscal de la causa le informó los detalles de la restricción perimetral que dictaminó la jueza.

“El deber del fiscal es notificarme de la restricción. No me puedo acercar ni comunicar con ellas“, expresó Oliva al salir de la reunión con el fiscal que lleva adelante la denuncia que efectuaron las hijas de Diego Maradona.

En relación al rumor que informaba que la rubia también tenía audios en los que era amenazada por las hijas del Diez, dijo: “Yo no fui amenazada, si no hubiese hecho una denuncia. Tengo audios pero no los voy a llevar a la Justicia. Considero que eran las hijas de Diego que estaban enojadas conmigo y con el padre“.

A su vez, Oliva habló sobre el supuesto affaire que tuvo con Ricardo Centurión. “No conozco a Centurión”, dijo, y fue tajante sobre a toda esta disputa con Dalma y Gianinna. “A mí lo único que me importa es Diego. Quiero resolver las cosas con él“.

Mirá el video