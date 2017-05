Aparecen videos íntimos de Magalí Mora: “Me hicieron mucho daño”

Magalí Mora nos tiene acostumbrados a lucir sus curvas y su cuerpo desnudo. Pero en las últimas horas fue víctima de una filtración de videos íntimos que le mandó a una ex pareja, y que se viralizaron inmediatamente.

“Estuve llorando toda la noche, están los videos por todos lados”, dice la morocha en diálogo con Exitoína. Magalí apunta contra una ex pareja, un hombre de la provincia de San Juan. “Fue él porque se los mandé a él. Son de hace dos meses esos videos”.

En las imágenes, se la ve a la morocha desnuda, grabándose con su celular en la ducha y frente a un espejo en un momento de total intimidad para mandárselo a alguien que en ese momento era su novio.

“Por el momento no quiero hablar más hasta que no termine de arreglar con Fernando Burlando, mi abogado. Yo sé que tengo fotos desnudas, pero fueron para revistas. Esto es muy distinto, es un video íntimo. Ojalá no llegue a manos de mi papá”, agrega Mora con tristeza, y disputa a ir a la Justicia.

