PASO: Randazzo desafía a CFK y presenta los avales para competir

Este martes el ex ministro Florencio Randazzo presentará 100 mil avales para competir en las PASO. Así cumplirá con uno de los requisitos que establece la Ley 26.571 y será el jefe de campaña, Alberto Fernández, quien confirme esta decisión.

Al ex funcionario no le importa si su rival es Cristina Fernández y está dispuesto a asumir los riesgos de una posible derrota.

En paralelo, los equipos técnicos, que están al mando del ex presidente de la Cámara de Diputados Julián Domínguez y el ex intendente de Chivilcoy Aníbal Pitelli, trabajan en el armado de las principales propuestas que tendrá Randazzo en su plataforma política.

El 10 de junio se realizará un acto encabezado por Randazzo donde por primera vez hablaría como candidato a senador nacional.

Están convencidos de pelear con el armado que lograron formar en los últimos meses y creen que una posible lista del kirchnerismo sin la ex presidente a la cabeza no será competencia para ellos. Están decididos a competir pese a los pedidos de unidad de la ex presidenta Cristina Fernández.

De todas maneras aseguran que el verdadero rival es Mauricio Macri y no Cristina Kirchner.

