El video antiterrorista que se volvió viral en Medio Oriente

Un contundente video publicitario de un atacante suicida que es desafiado por víctimas del terrorismo se ha vuelto viral en Medio Oriente.

Zain, una compañía de telecomunicaciones de Kuwait, lanzó el anuncio televisivo este sábado en el comienzo del Ramadán, el mes sagrado del calendario musulmán, en un esfuerzo por luchar contra el terrorismo.

Desde entonces, el video musical de tres minutos ha sido visto más de 2,6 millones de veces en YouTube.

Las primeras escenas muestran a un hombre mientras fabrica un cinturón para ataques suicidas, con la voz de una niña pequeña, desafiándolo.

“Has llenado los cementerios con nuestros niños y desocupado los pupitres de nuestros colegios”, se le escucha decir a la niña.

“Rézale a tu Dios con amor, con amor, no con terror”, canta Hussain Al Jassmi, estrella de Emiratos Árabes Unidos y famoso en la región por cantar en varios dialectos árabes. “Sé delicado con tu fe, gentil, no severo. Confronta a tu enemigo con paz, no con guerra”.

Ramadán suele ser el mejor mes para que las audiencias de televisión, como las familias, se reúnan a romper el ayuno que hacen desde que amanece hasta que atardece y vean programas juntos. Los anunciantes invierten una buena parte de su presupuesto durante este mes sagrado para los musulmanes, que incluso ha llegado a ser llamado el ‘Superbowl del Medio Oriente’, en lo que respecta a pautas publicitarias.